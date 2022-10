Si hay otra alianza PAN, PRI y PRD debe ser de frente a la sociedad: Jesús Zambrano

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que en caso de concretarse otra alianza PAN, PRI y PRD debe ser de frente ante la sociedad, y sus dirigentes deben firmar ante los ciudadanos compromisos para evitar actos como los que cometió el dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

En conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el perredista consideró que la revelación que hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en el sentido de que el PRI podría acompañar otras reformas del gobierno federal, “desnuda” al PRI.

“Por eso nosotros seguimos insistiendo en que las posibles alianzas rumbo al 2024 deberán construirse desde abajo, con las propuestas que vengan de los estados, de nuestros liderazgos locales y de la sociedad civil, y que se no permita entonces que se llegue a estos extremos que estamos viviendo. Que se firmen los acuerdos, que se contraigan de frente a la gente, a la sociedad”, dijo.

Luego de la conformación de la organización social “Unidos”, que busca unificar a la oposición y lograr su alianza y candidatura presidencial única en el 2024 con un solo proyecto de gobierno, Zambrano Grijalva admitió que los partidos deben abrirse a la sociedad.

Zambrano Grijalva indicó que el PRD está dispuesto a fortalecerse desde la izquierda socialdemócrata, “y seguir con los contactos que nos pudieran llevar a construir una alianza con otras fuerzas políticas nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil que han dicho queremos que vayan juntos”.

Añadió que de cara a la sucesión presidencial del 2024, “tendrá que formarse un frente muy amplio que dispute el rumbo delpaís, y hay muchas condiciones para que esto suceda”, refirió.

Llama al INE y TEPJF a frenar a las “corcholatas” de AMLO

En Chiapas, donde asistió a una reunión con dirigentes estatales, el perredista Jesús Zambrano urgió al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a poner un freno, sancionar e incluir en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, a los funcionarios y gobernadores de Morena y el gobierno federal que hacen giras por el país para promocionarse de cara al 2024.

Indicó que con el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador, las figuras políticas de Morena a las que el mandatario federal identifica como sus “corcholatas”, se pasean por el país utilizando, presuntamente, recursos públicos o privados no identificados.

“Estas llamadas corcholatas, que dice López Obrador que ya no hay tapados, si hay tapados, y todo parece indicar, hasta hoy, que va a ser la regenta de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y anda con un juego de engañabobos con los otros a los que trae de un lado a otro del país, y además adelantándose claramente a los tiempos electorales, violando la ley, haciendo uso de recursos públicos o recursos que no se revela su procedencia, y por lo tanto están actuando fuera de la ley, especialmente la señora Sheinbaum es una delincuente electoral, y por ello desde el PRD hemos presentado la denuncias para exigirle al Presidente de la República y a los funcionarios que se mueven por el país, que detengan esas acciones y que sean sancionados y que entren en el catálogo de delincuentes electorales, que entren en la condición de inelegibilidad, es decir que no podrían ser candidatos”, expuso Zambrano.

“Nuestra exigencia al INE y al Tribunal Electoral que actúen, que tomen en cuenta todos estos antecedentes para el proceso electoral del 2023-2024 para que en su momento les niegue el registro a estos delincuentes electorales”, sentenció.

jorge.monroy@eleconomista.mx