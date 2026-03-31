República Checa vence a Dinamarca y será rival de México en el Mundial

República Checa venció a Dinamarca 3-1 en ⁠la tanda de penales el martes y clasificó para el Mundial, donde enfrentará a ⁠México en el Grupo ⁠A.

Los checos lograron la clasificación en el cierre de uno de los repechajes de la UEFA tras un emocionante encuentro en el que llegaron a ir ganando tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga.

Los anfitriones -que vencieron a Irlanda en la tanda de penales en las semifinales de la repesca la semana pasada- sorprendieron a Dinamarca cuando Pavel Sulc puso el 1-0 a los tres minutos.

Los visitantes empataron a los 72 con un cabezazo de Joachim Andersen, antes de que el capitán checo Ladislav Krejci y el danés Kasper Hogh marcaran en la ⁠prórroga para llevar el ⁠partido a los penales.

Los ⁠aficionados locales pasaron todo el partido coreando ⁠y animando a su equipo, que finalmente alcanzó su primera Copa Mundial desde 2006.

Además de México, el equipo checo tendrá como rivales en la primera ronda a Sudáfrica y Corea del Sur. El partido ante el "Tri" será el ⁠25 de junio en Ciudad de México.