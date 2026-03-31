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República Checa vence a Dinamarca y será rival de México en el Mundial
Además de México, el equipo checo tendrá como rivales en la primera ronda a Sudáfrica y Corea del Sur.
República Checa venció a Dinamarca 3-1 en la tanda de penales el martes y clasificó para el Mundial, donde enfrentará a México en el Grupo A.
Los checos lograron la clasificación en el cierre de uno de los repechajes de la UEFA tras un emocionante encuentro en el que llegaron a ir ganando tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga.
Los anfitriones -que vencieron a Irlanda en la tanda de penales en las semifinales de la repesca la semana pasada- sorprendieron a Dinamarca cuando Pavel Sulc puso el 1-0 a los tres minutos.
Los visitantes empataron a los 72 con un cabezazo de Joachim Andersen, antes de que el capitán checo Ladislav Krejci y el danés Kasper Hogh marcaran en la prórroga para llevar el partido a los penales.
Los aficionados locales pasaron todo el partido coreando y animando a su equipo, que finalmente alcanzó su primera Copa Mundial desde 2006.
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Además de México, el equipo checo tendrá como rivales en la primera ronda a Sudáfrica y Corea del Sur. El partido ante el "Tri" será el 25 de junio en Ciudad de México.