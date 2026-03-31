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El Economista
Geopolítica

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Trump dice que Estados Unidos saldrá de Irán "muy pronto", en dos o tres semanas

Al ser interrogado sobre los altos precios de los combustibles en Estados Unidos desde el inicio de la guerra, Trump dijo: "Todo lo que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y (los precios) se vendrán abajo".

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Trump dijo que podría ser un plazo de "dos, quizá tres semanas".AFP

AFP

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el martes que Estados Unidos cesará sus operaciones en Irán "muy pronto", en dos o tres semanas.

Al ser interrogado sobre los altos precios de los combustibles en Estados Unidos desde el inicio de la guerra, Trump dijo: "Todo lo que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y (los precios) se vendrán abajo".

A continuación mencionó un plazo de "dos, quizá tres semanas".

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