Trump dice que Estados Unidos saldrá de Irán "muy pronto", en dos o tres semanas

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el martes que Estados Unidos cesará sus operaciones en Irán "muy pronto", en dos o tres semanas.

Al ser interrogado sobre los altos precios de los combustibles en Estados Unidos desde el inicio de la guerra, Trump dijo: "Todo lo que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y (los precios) se vendrán abajo".

A continuación mencionó un plazo de "dos, quizá tres semanas".

rrg