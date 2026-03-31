Respaldan hoteleros a Xcaret en litigio por explotación comercial de la cultura maya

Cancún, QRoo.- El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano se pronunció a favor de Grupo Xcaret y el uso comercial del patrimonio cultural de la cultura maya, luego del fallo de la Corte que revocó el amparo que permitía el uso de simbología prehispánica en los parques temáticos y publicidad de esta empresa.

“La actividad turística está estrechamente vinculada con la riqueza cultural y la identidad de nuestras comunidades. México es una potencia turística, en gran medida, por la profundidad y diversidad de su patrimonio cultural.

“Nuestro estado es un claro ejemplo de ello: la cultura, la historia y las tradiciones no solo forman parte esencial de la identidad del destino, sino que constituyen uno de los principales motivadores de viaje a nivel internacional”, refiere el grupo hotelero.

En otro posicionamiento, el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE del Caribe) se pronunció a favor de un equilibrio adecuado entre la protección del patrimonio cultural y los mecanismos que permiten su difusión responsable.

Limitar la participación del sector turístico en la “promoción” de la cultura mexicana sería una medida contraproducente, que podría debilitar uno de los principales atributos que posicionan a nuestro país como potencia turística global, “pues la cultura de México no solo se protege: también se vive, se comparte y se proyecta al mundo”, añadieron.

Sin mencionar que además de “promover” también hay un lucro particular del patrimonio histórico de la cultura maya, lanzaron “un llamado a fortalecer un entorno de certidumbre jurídica, con reglas claras que permitan seguir impulsando proyectos turísticos responsables, que contribuyan al desarrollo regional y a la preservación de nuestra identidad cultural”.

Otro organismo que se pronunció en el mismo sentido fue la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya.

“Observamos con profunda preocupación la posibilidad de que la promoción turística de la cultura mexicana sea objeto de interpretaciones que deriven en su criminalización. La falta de criterios claros y mecanismos definidos sobre el uso y valoración del patrimonio genera un escenario de incertidumbre jurídica que pone en riesgo no solo a las empresas privadas, sino a los proyectos estratégicos del Estado Mexicano”, se lee en el posicionamiento, en el que sólo hacen referencia a la “difusión” de la cultura, sin considerar que al mismo tiempo se ha lucrado por muchos años con todo lo relacionado con la civilización maya.