Tiger Woods se declara no culpable de su accidente en Estados Unidos

La estrella del golf Tiger Woods se declaró no culpable el martes de conducir bajo los efectos de sustancias en el momento de su accidente automovilístico el viernes pasado en Florida, Estados Unidos.

El golfista estadounidense, de 50 años, presentó la declaración ante el Tribunal de Circuito de Martin, Florida, pocas horas después de que las autoridades difundieran el informe del siniestro.

Según el reporte policial, Woods explicó a los agentes que estaba mirando su celular y cambiando la emisora de radio cuando su vehículo impactó a una camioneta con remolque y volcó sobre la puerta del conductor cerca de su residencia en Jupiter Island, Florida.

El deportista renunció a la lectura formal de cargos que estaba prevista y exigió un juicio con jurado en el caso.

La policía indicó en el informe que a Woods se le encontraron dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide, y que parecía no estar en condiciones de conducir un vehículo de forma segura cuando fue detenido.

Tras el accidente, que no causó heridos, el astro estadounidense fue arrestado por cargos de conducir bajo los efectos de sustancias y unas horas después fue puesto en libertad tras pago de una fianza.

Woods "manifestó que (...) no se dio cuenta de que el vehículo delante de él había reducido la velocidad", indicó el reporte policial.

Movimientos "letárgicos y lentos"

El golfista se negó a realizar un análisis de orina después de que una prueba de alcoholemia indicara que no tenía alcohol en el organismo.

Según declaró el mismo viernes el sheriff del condado de Martin, John Budensiek, expertos policiales que evaluaron a Tiger consideraron que "no estaba bajo los efectos del alcohol, sino de algún tipo de medicamento o droga".

Agentes observaron que el deportista estaba "sudando profusamente" y sus movimientos eran "letárgicos y lentos".

Sus ojos estaban "inyectados en sangre y vidriosos" y "cojeaba y se tambaleaba hacia la derecha" al caminar, describieron.

Al preguntarle por su estado médico, "Woods indicó que se ha sometido a siete cirugías de espalda y a más de 20 operaciones en la pierna... indicó que cojea y que el tobillo se le traba al caminar", señaló el reporte.

El ganador de 15 torneos de Grand Slam sufrió en 2021 un accidente más grave en California por el que estuvo cerca de que le amputaran la pierna derecha y cuyas secuelas han lastrado sus repetidos intentos de regresar a la competición.

Ausente de la alta competición desde el Abierto Británico de 2024, Tiger preparaba una nueva reaparición tras su rotura del tendón de Aquiles sufrida en marzo de 2025.

Esta misma semana disputó las finales de TGL, una competición bajo techo de golf virtual, y no descartaba tomar la salida en el Masters, que se disputa en abril.

rrg