Jalisco perfila inversión en parques industriales por 625 millones de dólares: APIEJ

Guadalajara, Jal. Con la proyección de construir 834,000 metros cuadrados de parques industriales que implican una inversión de 625 millones de dólares (mdd), Jalisco se encamina a consolidar su posición como uno de los mercados inmobiliarios industriales más dinámicos del país en 2026.

La expectativa positiva se da luego de que en 2025 la entidad registró una cifra histórica de absorción de espacios industriales al alcanzar 677,906 metros cuadrados y una inversión aproximada de 500 millones de dólares, superando ampliamente la expectativa inicial de entre 500,000 y 550,000 metros cuadrados, comentó a El Economista, el presidente de la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco (APIEJ), Bruno Martínez.

El desempeño no solo marcó un récord para el estado, sino que lo posicionó como uno de los mercados más dinámicos del país. En términos comparativos, Jalisco reportó un crecimiento de 25% en absorción frente a 2024, mientras que plazas industriales clave registraron caídas de entre 20% y 49% en el mismo periodo.

"Si vemos Monterrey, Ciudad de México, Bajío y Tijuana, sí hubo absorciones positivas, pero si lo comparamos con el crecimiento con respecto al año anterior que sería 2024, estamos hablando que Jalisco creció 25%, frente a Monterrey que decreció 20%, CDMX decreció un 30%, Bajío decreció un 49% y Tijuana decreció 33%", detalló Martínez Zurita.

Vacancia sana

Destacó que la fortaleza del mercado jalisciense también se refleja en sus niveles de vacancia. Mientras que en Tijuana la sobreoferta alcanza el 14%, en Jalisco el indicador se ubica en 4.8%, y por debajo del 3% en el segmento de naves industriales de gran escala, lo que apunta a un mercado en expansión y con alta demanda por parte de grandes empresas.

El presidente de APIEJ indicó que para 2026, del total de superficie en desarrollo, 156,000 metros cuadrados ya se encuentran prearrendados, lo que asegura su incorporación inmediata a la absorción neta una vez concluidos los proyectos.

Diversificación industrial

Este desempeño, abundó, responde a la diversificación industrial del estado que alberga más de 20 sectores industriales, entre ellos alta tecnología, logística, agroindustria, dispositivos médicos y farmacéutica. Esta variedad ha permitido a Jalisco mitigar impactos derivados de tensiones comerciales globales que han afectado a regiones más concentradas en sectores como el automotriz.

"En la frontera norte, la industria es principalmente metalmecánica y todo lo que tiene que ver con el sector automotriz y ahí, el tema arancelarios ha pegado más a esos sectores. En cambio, Jalisco, se ha diversificado en empresas, en industrias", insistió Bruno Martínez.

Otro de los factores que impulsa el mercado es el crecimiento de empresas ya instaladas, más que la llegada de nuevas compañías. Las expansiones, particularmente en espacios superiores a 15,000 metros cuadrados, han sido el principal motor de la absorción reciente, en línea con la dinámica del nearshoring, que prioriza la ampliación de líneas de producción y la integración de cadenas de suministro.

Precios competitivos

En materia de competitividad, el estado mantiene precios por debajo del promedio nacional. La renta industrial en Jalisco se sitúa en 7.08 dólares por metro cuadrado, frente a una media nacional de 7.55 dólares. Incluso, se mantiene por debajo de mercados como Ciudad de México, donde alcanza los 10 dólares, y Tijuana, con 8.70 dólares.

Gira de promoción

Adicionalmente, autoridades estatales y la iniciativa privada refuerzan la estrategia de atracción de inversiones y para mayo próximo, tienen prevista una gira de promoción en Asia —incluyendo Taiwán, Corea y Japón— con el objetivo de captar empresas de sectores estratégicos como electrónica y logística, donde ya existe interés por parte de compañías internacionales.

"Jalisco no se vende solo, tenemos que ir a venderlo, a enseñarlo, y creo que es parte de la estrategia exitosa, el trabajar de forma coordinada iniciativa privada y gobierno. Ya tenemos agenda con varias empresas y face to face, enseñarles el ecosistema de Jalisco y toda la gama de parques industriales que tenemos", enfatizó el presidente de APIEJ.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Cindy Blanco, anticipó que en abril se anunciará una estrategia metropolitana para simplificar y homologar los trámites de licencias de construcción de parques industriales, con el fin de acelerar nuevos desarrollos.