Cuarto trimestre alivió las exportaciones de Querétaro, cerró 2025 con crecimiento

Querétaro, Qro. El cuarto trimestre del 2025 fue un estímulo para las exportaciones de Querétaro: además de fijar un récord trimestral, amortiguó la caída de los dos primeros trimestres.

Durante el lapso octubre-diciembre, las exportaciones sumaron un valor 4,854.2 millones de dólares, colocándose como el mayor valor trimestral que ha registrado Querétaro, de acuerdo con los resultados de la Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF), publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que datan desde 2007

Ese monto significó un crecimiento 16.6% en las exportaciones, en comparación con el cuarto trimestre del 2024; mientras que el avance trimestral fue de 6 por ciento.

Las exportaciones de Querétaro acumularon un valor de 18,224.7 millones de dólares de enero a diciembre del 2025, un crecimiento de 2.2% respecto al año previo.

Por el crecimiento anual del 2025, Querétaro fue una de las 16 entidades que registraron un saldo positivo, fue la décima con mayor avance. En contraste, las otras 16 entidades decrecieron.

La tendencia de logar una variación anual positiva se fortaleció en la segunda mitad del año, ya que en el primer trimestre decrecieron 10.7%, en el segundo trimestre la caída fue de 2.6%, en el tercer trimestre logró un alza anual de 7.2%, mientras que en el cuarto trimestre avanzó 16.6 por ciento.

Sexta con mayor crecimiento en el 4T

Con el crecimiento anual del último trimestre del 2025, Querétaro se ubicó como la sexta entidad con mayor variación en sus exportaciones, se sobrepusieron Jalisco (124%), Chihuahua (65.2%), Colima (57.5%), Oaxaca (49.9%) y Yucatán (26%), reporta el instituto de estadística.

En el trimestre de referencia las exportaciones queretanas contribuyeron con 2.9% del valor nacional, ubicándose en el lugar 11 entre las 32 entidades federativas.

Por sector, las exportaciones manufactureras ascendieron a 4,789.3 millones de dólares en el trimestre octubre-diciembre del 2025, crecieron 16.9% a tasa anual; y representaron 98.7% del valor exportado. Mientras que el sector agropecuario exportó 52.8 millones de dólares, cayó 11.7% a tasa anual; y contribuyó con 1.1% de las exportaciones del estado.

Querétaro es la quinta entidad donde la manufactura tiene un mayor peso en sus exportaciones, solamente está por debajo de Nuevo León, San Luis Potosí, Ciudad de México y Estado de México, precisan los resultados trimestrales.

Equipo de transporte, medular

En el cuarto trimestre del 2025, la fabricación de equipo de transporte aportó 51.7% de las exportaciones; en el acumulado anual, la contribución fue de 51.9 por ciento. De forma trimestral, la fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica fue el segundo subsector con mayor aportación (13.1%) y, el tercero, la fabricación de maquinaria y equipo (8.9 por ciento).

En el cuarto trimestre del 2025, uno de los sectores con más crecimiento anual fue la fabricación de productos metálicos (45.4%); y la caída más importante fue para la impresión e industrias conexas (-13.3 por ciento). Por el valor acumulado en todo el 2025, nuevamente la fabricación de productos metálicos registró el mayor avance anual (33.1%), al contrario, la cría y explotación de animales (-100 por ciento).

rrg