Jalisco se consolidan como polo exportador del país

Guadalajara, Jal. Con un crecimiento muy por encima del promedio nacional, Jalisco se consolidó como uno de los motores exportadores del país al cierre de 2025, al tiempo que perfila un ascenso en el ranking nacional que, de acuerdo con tendencias económicas, podría llevarlo a escalar nuevas posiciones en los próximos dos años.

De acuerdo con los resultados de las Exportaciones por Entidad Federativa (ETEF) que presentó este martes el INEGI, al cuarto trimestre de 2025 las exportaciones nacionales crecieron 8%, mientras que Jalisco registró un incremento de 79%. Este desempeño impulsó al estado a convertirse, por primera vez en la historia, en el líder en exportaciones entre las entidades no fronterizas.

"Desde que se mide este dato, nunca había sucedido; siempre nos ganaban estados que tenían una maquila muy importante, principalmente en el sector automotriz y aeroespacial; me refiero a estados como Guanajuato, como Querétaro, como Aguascalientes. Ya los dejamos atrás, y por mucho, en materia de exportaciones", expresó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

Según los resultados del ETEF, al cierre de 2025 el estado alcanzó un monto de exportaciones por 52,500 millones de dólares (mdd), colocándose como el quinto exportador a nivel nacional. Por encima se ubicaron los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Baja California, este último con 56,500 millones de dólares, una diferencia de 4,000 millones frente a Jalisco, mientras que Nuevo León registró 59,100 millones de dólares.

El dinamismo reciente muestra un cambio en la tendencia. Tan solo en el cuarto trimestre de 2025, Jalisco se posicionó como el segundo mayor exportador del país, con 20,000 millones de dólares, solo por debajo de Chihuahua, que alcanzó 33,000 millones. En ese periodo, la entidad superó a Coahuila, Nuevo León y Baja California.

Este desempeño ha sido interpretado por analistas económicos como una señal de reconfiguración en el mapa exportador nacional.

Con base en dichas tendencias, subrayó Lemus Navarro, Jalisco podría superar a Baja California en el transcurso de 2026 y, posteriormente, a Nuevo León en 2027, lo que colocaría a la entidad como uno de los principales polos exportadores del país.

"Esto es algo verdaderamente revelador de lo que está pasando en Jalisco", enfatizó el mandatario.

Detalló que el impulso proviene principalmente de dos sectores: la industria electrónica y la agroindustria, que han sido los principales catalizadores del crecimiento exportador del estado durante el último año.

Ante este escenario, añadió Lemus, la estrategia para consolidar la tendencia ascendente pasa por fortalecer condiciones estructurales clave, como la promoción de inversiones, la garantía de abasto hídrico y energético, el desarrollo de infraestructura y la certeza jurídica para los inversionistas.

"Que se sepa que en Jalisco las inversiones se respetan, se apoyan y, sobre todo, se consolidan", puntualizó.