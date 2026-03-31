Bolsa mexicana cierra marzo con una fuerte pérdida ante las preocupaciones por la guerra

Las bolsas de valores de México cerraron con avances las negociaciones de este martes. Los índices locales subieron ante una mejora en el sentimiento de los inversionistas, pero esto sólo redujo un poco la fuerte caída acumulada por la guerra en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 2.27% a 68,610.72 unidades El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 2.35% a 1,369.78 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron la jornada con avances. Destacó el comportamiento de Cemex, con 5.76% a 20.55 pesos, seguida por Grupo México, con 5.16% a 191.92 pesos, y Genomma Lab, con un alza de 4.32% a 18.12.

Las acciones en México subieron impulsadas por un cambio en el apetito global por activos de riesgo, después de declaraciones de los presidentes de Estados Unidos e Irán que apuntaban a una distensión de la guerra. En marzo, el S&P/BMV IPC perdió 3.91 por ciento.

"Para las siguientes sesiones espero que el índice intente consolidar el soporte de los 68,500 puntos dependiendo enteramente de si las garantías de paz en el estrecho de Ormuz iraní se materializan", dijo Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.