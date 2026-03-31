Trump dice que gobierno federal tendrá que "imponerse" en Los Ángeles durante el Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald ⁠Trump, declaró el martes que el gobierno federal tendrá que «imponerse» en Los ⁠Ángeles cuando se ⁠celebre el Mundial de fútbol, afirmando que no quiere que haya delitos ni problemas.

«Vamos a tener que hacer algo cuando llegue la Copa del Mundo, y vamos a tener que imponer nuestra presencia, algo a lo que tenemos derecho, porque no queremos que haya delitos, no queremos que haya problemas», declaró Trump a periodistas en el Despacho Oval.

Trump ha promovido la represión de la delincuencia en varias ciudades, incluida Washington, donde movilizó a cientos de agentes federales y miles de soldados ⁠a la capital del ⁠país.

El Mundial ⁠de la FIFA se celebrará en junio ⁠y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Los Ángeles albergará ocho partidos —cinco de primera fase y uno de dieciseisavos, octavos y cuartos de final, respectivamente.

Estados Unidos jugará dos partidos de la fase ⁠inicial en Los Ángeles: con Paraguay y Turquía.

rrg