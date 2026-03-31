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Trump dice que gobierno federal tendrá que "imponerse" en Los Ángeles durante el Mundial
Los Ángeles albergará ocho partidos —cinco de primera fase y uno de dieciseisavos, octavos y cuartos de final, respectivamente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que el gobierno federal tendrá que «imponerse» en Los Ángeles cuando se celebre el Mundial de fútbol, afirmando que no quiere que haya delitos ni problemas.
«Vamos a tener que hacer algo cuando llegue la Copa del Mundo, y vamos a tener que imponer nuestra presencia, algo a lo que tenemos derecho, porque no queremos que haya delitos, no queremos que haya problemas», declaró Trump a periodistas en el Despacho Oval.
Trump ha promovido la represión de la delincuencia en varias ciudades, incluida Washington, donde movilizó a cientos de agentes federales y miles de soldados a la capital del país.
El Mundial de la FIFA se celebrará en junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.
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Los Ángeles albergará ocho partidos —cinco de primera fase y uno de dieciseisavos, octavos y cuartos de final, respectivamente.
Estados Unidos jugará dos partidos de la fase inicial en Los Ángeles: con Paraguay y Turquía.
rrg