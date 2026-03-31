Inútiles programas federales en BC

Para los jornaleros del municipio de San Quintín de nada sirve que ganen 420 pesos diarios y una producción agrícola que anualmente suma 10 mil millones de pesos anuales, pues carecen de los más básicos servicios públicos, reporta Mireya Cuéllar en La Jornada.

Informa que la pobreza en el municipio es tres veces mayor en este municipio que resto de Baja California, sus pobladores viven en calles sin pavimentar, sin alumbrado público, colonias sin agua y sin drenaje y todas tienen sólo letrinas o fosas sépticas.

En este municipio asentado en los costados de la Carretera Transpeninsular, esta vialidad de dos carriles, asegura la alcaldesa Miriam Cano, “es la única pavimentada, pues aquí lo que puedo decir es que no hay una sola colonia con todos los servicios: drenaje, agua potable, electricidad, alumbrado público o pavimento”.

Política de género: ¿arma contra opositores?

Distintos Gobernadores o gobernadoras militantes de la alianza que gobierna la República han lanzado acusaciones y de presuntos manejos irregulares de recursos públicos y con pena de cárcel a mujeres de la oposición.

Alegan los mandatarios y mandatarias de la alianza oficialista que tiene el poder en la mayoría de las entidades de la Repúblicas que las opositoras, de distintos partidos de la oposición violan las leyes que castigan la violencia de género.

Parece que al oficialismo no le basta con ejercer el poder absoluto que les da centralista control de todos los poderes políticos de la Nación, se disponen a usar una nueva arma contra las mujeres opositoras. No tienen llenadera, decían los abuelos.

La crisis de los misiles de octubre de 1963

En su momento le cobró el Kremlin a Nikita Kruschev la peligrosa aventura de colocar misiles en Cuba entre 1961 y 1963 y enviar 10 mil soldados rusos para manejarlas, porque puso al mundo al borde del holocausto nuclear.

Era de esperarse la reacción de Estados Unidos por misiles nucleares en Cuba capaces de alcanzar a Washington, Nueva York y las ciudades de la costa atlántica y amenazó con bombardear las bases custodiadas por tropas rusa invadir a la isla caribeña.

A seis décadas de aquellos sucesos, intentan reescribir los hechos, al afirmar que el Presidente Adolfo López Mateos apoyó incondicionalmente al régimen castrista, cuando en realidad, cuidó los intereses del Gobierno mexicano y, según el tema, México votó de tres maneras distintas en las reuniones de la OEA.

NOTAS EN REMOLINO

Anuncia Presidencia que México ya alcanzó la autosuficiencia en la producción de frijol. Ojalá y no se topen con la injusta acusación de productores estadunidenses de que el subsidio oficial vulnera el T-MEC … No sorprende el ataque de criminales del CJNG a la comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, pues se ubica en la costa y por ahí pasa la carretera federal 200, lo cual le da control de las rutas para trasiego de drogas … Inevitable que, por el alto costo de la turbosina, subirán sus tarifas las aerolíneas de todos los países. Y aquí en plenas vacaciones de Semana Mayor … En tres años se han robado 1,138 metros de cable de las instalaciones del Metro capitalino. Eso requiere de complicidad de malos empleados, pero sólo han detenido a 12 personas. Lentos, pero seguros, dicen … El escritor y guionista radiofónico británico Douglas Adams dejó esta frase que retrata a muchos personajes de la política: “Era una persona que emprendió todo con una mezcla de genio extraordinario y lamentable incompetencia” …