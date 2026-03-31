Italia queda fuera de su tercer Mundial seguido tras perder en los penales ante Bosnia

La ausencia de la selección de fútbol de Italia de la Copa del Mundo ⁠continuará tras la derrota 4-1 en la tanda de penales ante Bosnia en la final de una de las llaves de la repesca de la UEFA el martes, después de un empate 1-1 en ⁠los 120 minutos de juego.

Italia, cuatro ⁠veces campeona planetaria, no participa en el máximo torneo de la FIFA desde 2014, cuando justamente Bosnia jugó el que hasta ahora era su único Mundial.

Bosnia también había sufrido muchas decepciones en la fase de repesca, quedándose fuera del Mundial 2010 y de las últimas cuatro Eurocopas, pero el martes remontó el partido y su portero ni siquiera tuvo que realizar ninguna parada en la tanda de penales.

Italia tuvo un comienzo perfecto, con Moise Kean adelantando al equipo en el minuto 15, pero la expulsión de Alessandro Bastoni cuatro minutos antes del descanso reavivó las esperanzas del equipo local.

Bosnia se lanzó al ataque tras quedar en desventaja, y Gianluigi Donnarumma tuvo dos grandes atajadas en la primera parte: ante un potente disparo de Ivan Basic y por un cabezazo de Nikola Katic.

Bosnia empató a 11 minutos del final gracias a Haris Tabakovic para extender las acciones.

Edin Dzeko se lesionó justo al final y se aplicó una bolsa de hielo en un hombro antes del sorteo previo a la tanda de penaltis, pero Bosnia no necesitó a su máximo goleador histórico, de 40 años.

En los penales, Pio Esposito lanzó por encima del larguero el remate inicial de Italia y, después de que Bryan Cristante estrellara su lanzamiento contra el travesaño, Esmir Bajraktarevic completó el pleno de aciertos de Bosnia, lo que desató una celebración desenfrenada en ⁠el estadio Bilino Polje.

La clasificación para el Mundial solía ⁠ser una formalidad para Italia —su única ausencia anterior ⁠a esta sequía se produjo en 1958—, pero ahora es la única campeona del torneo que se ha quedado fuera ⁠de tres fases finales consecutivas.

Las bengalas estallaron detrás de la portería donde se patearon los penales mientras los jugadores bosnios corrían a celebrar.

En tanto, los italianos se desplomaron sobre el césped, al invadirles esa ya familiar sensación de incredulidad y desesperación.

«Los niños italianos verán otro Mundial sin Italia», declaró entre lágrimas el extremo Leonardo Spinazzola a la RAI.

"Todavía no puedo creer que nos hayamos quedado fuera así, después de jugar con 10 hombres. Con garra, llegamos a los penales, podríamos haber marcado tres o cuatro goles y ⁠es realmente una gran decepción para todos".

En la fase inicial del Mundial, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio, Bosnia estará en el Grupo B, donde se medirá con Canadá, Qatar y Suiza.

rrg