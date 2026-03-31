Bolivia suspende contratos con Vitol y Trafigura por investigación sobre contrabando combustible

El gobierno boliviano anunció el martes que suspendió sus contratos de suministro de gasolina con Vitol y Trafigura hasta que concluyan las investigaciones sobre ⁠el combustible de mala calidad que, ⁠supuestamente, se ha introducido de contrabando desde la vecina Chile.

El ministro de Energía, Mauricio Medinaceli, hizo el anuncio después de que el gobierno informara de que 5,000 camiones cisterna cargados con combustible adulterado habían entrado en Bolivia desde Chile a través de una red transnacional de contrabando.

Vitol y Trafigura no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Se estima que la red de contrabando ha movido combustible adulterado por valor de unos 150 millones de dólares entre octubre de 2025 y marzo de 2026, según informaron las autoridades bolivianas en una rueda de prensa.

El combustible estaba adulterado con aceite usado y agua contaminada, según declaró el ministro del Interior de Bolivia, Marco Antonio Oviedo.

Los conductores del transporte público boliviano se declararon en huelga la semana pasada en La Paz y El Alto por los daños en los vehículos que, según ellos, fueron causados por la mala calidad ⁠de la gasolina.

Bolivia se enfrenta ⁠actualmente a una escasez ⁠energética, ya que depende de las importaciones para cubrir más del 80% de su demanda ⁠interna de combustible.

El combustible procedía de tres puertos chilenos: Arica, Iquique y Mejillones, y se están llevando a cabo investigaciones en Mejillones.

Este contrabando se está produciendo en mayores volúmenes en Paraguay y Argentina, afirmó Oviedo, sin dar detalles para no interferir en las investigaciones en curso.

El gobierno boliviano ha llevado a cabo investigaciones junto con las ⁠autoridades chilenas para abordar el problema, y también están previstas reuniones con autoridades de Argentina y Paraguay, según declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo.

rrg