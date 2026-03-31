Certificarán a prestadores de servicios turísticos en Puebla

Puebla, Pue. La Secretaría de Desarrollo Turístico trabajará en tener certificados al 80% de los prestadores de servicios en el sector de cara al Tianguis Turístico 2027 que se realizará en Puebla.

Carla López Malo, titular de la dependencia estatal, dijo que tener prestadores mejor capacitados ayuda a generar la confianza al turista y regular la actividad, tener más datos, pero también saber cómo están los servicios que se ofrecen a los visitantes nacionales y extranjeros.

Contó que primero trabajan en que todos tengan el Registro Nacional de Turismo (RNT) y, posteriormente, la certificación en lo que necesiten dependiendo del rubro, como hoteles, restaurantes, agencias, tour operadores, guías turísticos, entre otros.

Ahondó que las certificaciones se basan en la calidad de servicios que prestan, limpieza de los establecimientos, atención al cliente, accesibilidad, entre otras, que son normas con las que se garantiza seguridad y calidad a los visitantes.

A través de la Dirección de Capacitaciones y Certificaciones se realizan caravanas en distintas regiones del estado y dando acompañamiento para que cumplan con lo que se requiere por parte de los prestadores de servicios.

Pueblos Mágicos, los primeros

López-Malo informó que están empezando con la certificación de los prestadores de los 12 Pueblos Mágicos de Puebla.

Después, seguirán con los municipios con vocación turística, que son alrededor de 50, entre ellos Puebla capital, y al final lo harán con las demás demarcaciones.

Entre los distintivos que se tienen son Punto Limpio, H, M y RNT, cada uno de los cuales se deben renovar cada año.

Asimismo, la titular de esa secretaria dijo que se trabaja con la Sectur federal para la certificación de los prestadores de servicios comunitarios. Lo anterior, debido a que se tienen mapeadas 290 experiencias turísticas comunitarias, de las que 80 entraran a la guía nacional que se tendrá este año.

Agregó que también se regularán otras actividades, con cursos de capacitación, promoción y comercialización con agencias y touroperadores.

rrg