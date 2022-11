Senadores marchan en defensa del INE y reflexionan en redes sociales sobre la democracia en México

Senadores del Partido Acción Nacimiento (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y sin partido marcharon este domingo en la Ciudad de México y otras urbes del país en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Vía Twitter, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), posteó el siguiente mensaje:

“Las expresiones ciudadanas que hoy se manifestaron nos deben llamar a la reflexión serena. A nadie debe extrañar ni menos ofender; es la democracia y es la libertad. Es el México vivo’’.

Los coordinadores de las bancadas senatoriales panista y priista, Julen Rementería y Miguel Ángel Osorio Chong, respectivamente, marcharon del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.

Cada uno por su lado, llamaron a defender la democracia en México.

"Estamos aquí para defender al país y para defender al INE. Es necesario que este gobierno respete la autonomía de la institución, ya basta de intentar controlarlo para beneficio del partido en el poder, esta marcha es a favor de nuestra democracia", dijo el panista veracruzano.

"No es como dice el presidente. No estamos defendiendo a una persona, estamos defendiendo a un organismo que le quieren quitar su autonomía y la alternancia, y que no solo fue bueno cuando ganó López Obrador; que entiendan que no cederemos ante los caprichos de un solo hombre".

Las senadoras panistas Kenia López, Nadia Navarro y Guadalupe Saldaña también marcharon con su coordinador.

En opinión de Rementería, la reforma electoral que pretende aprobar Morena y sus aliados del PVEM, PT y PES "es un duro golpe a la democracia del país", por lo que advirtió: "como oposición no vamos a permitir que el partido en el poder siga destruyendo las instituciones y dilapidando lo que en tantos años ha costado construir".

Para Damián Zepeda (PAN), quien también opinó en redes sociales, “La ciudadanía ha hablado: NO a la Reforma Electoral. Ahora nos toca a los legisladores responder no con discursos, sino con votos.

"Lo digo claro: cuenten con mi voto para defender la democracia. ¡Ni un solo voto a la dañina reforma! #ElINEnoSeToca #MarchaINE #YoDefiendoAlINE".

La senadora priista Claudia Ruiz Massieu Salinas informó de su asistencia a la marcha en la capital del país vía Twitter.

"Llegando al Ángel de la Independencia para sumarme con mucho entusiasmo y convicción a la marcha por la democracia convocada por la ciudadanía, junto a miles de mexicanos y mexicanas que defendemos la autonomía e imparcialidad del INE México. #YoSíVoyALaMarcha #Yo Defiendo AlINE", posteó.

Su correligionaria Claudia Anaya marchó en Zacatecas con el mismo propósito.

"Acompañando la ciudadanía zacatecana con nuestro compromiso #ElINENoSeToca", publicó en la red social.

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI, en mangas de camisa apareció en un video que difundió en Twitter, declarándose listo para iniciar desde Paseo de la Reforma la marcha en defensa del INE.

"El INE significa nuestra democracia, es la defensa de tu voto, el respeto por tu voto, el que nadie sea dueño de los procesos electorales. Por eso venimos a manifestarnos.

"Venimos muchos de todo el país y de la Ciudad de México’’, dijo el priista al calificar el acto cívico como un “evento enorme por la defensa de nuestras instituciones".

Clemente Castañeda también usó las redes sociales para mostrar su apoyo al INE.

"Celebro la manifestación pacífica que miles de mujeres y hombres hicieron posible este domingo, en diferentes ciudades del país, para defender nuestra democracia.

"El presidente, Morena y sus aliados no pueden ignorar las expresiones que exigen que se respete la autonomía del INE. Dejemos atrás la confrontación y elevemos el debate", escribió.

El senador sin partido Emilio Álvarez Icaza posteó, tras marchar en la gran urbe:

"Un mosaico social es el que se movilizó hoy en #Cdmx y todo el país.

"En defensa de la democracia. Solo eso. El @INEMexico es la institución que construimos y nos ha dado la posibilidad de una sana convivencia pacífica. #ElINENoSeToca’".

rolando.ramos@eleconomista.mx

kg