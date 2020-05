Después de la polémica que se generó sobre si debe haber semáforos locales para la reactivación de actividades ante el Covid-19, bajo indicadores emitidos por los gobiernos estatales, algunos gobernadores insistieron que la reanudación será bajo sus propios criterios. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), matizó que si bien los semáforos serán regionalizados, estarán a cargo de la Federación.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) afirmó a través sus redes sociales que derivado de la reunión entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y autoridades federales, el pasado martes, hubo tres acuerdos en concreto:

Incluir criterios, datos y opiniones estatales; tener el consenso estatal previo a la publicación el jueves de los semáforos; y que los estados “reservan su potestad de endurecer criterios para proteger a las familias”.

Los gobernadores del PAN mencionaron en la misma publicación que “dada la confusión en la opinión pública”, pedían a la Secretaría de Salud federal la ratificación pública del acuerdo.

En este contexto, también, la Segob difundió dos videos en los que se observa a su titular, Olga Sánchez Cordero, indicar que sí habrá semáforos locales, aunque seguirán a cargo del gobierno federal.

“El semáforo era un semáforo que iba a establecer la Federación, lo cual es cierto, porque el Consejo de Salubridad General es una instancia que está presidido por la instancia federal (...) Entonces, el semáforo tiene que ser federal.

“Ahora, el matiz aquí, que creo que es importante decirlo, es que sí, el semáforo va a ser regional, porque no va a ser para toda la República, no podría ser para toda la República, no es lo mismo qué está aconteciendo en el Norte, que en el Centro, en el Sureste, en el Oriente de México o en el Poniente, es una situación totalmente distinta. Entonces, el semáforo tiene varios colores”, declaró Sánchez Cordero.

En entrevista con una cadena de televisión, el gobernador de Yucatán y coordinador de la Comisión de Salud de la Conago, Mauricio Vila, informó que en la reunión del martes se logró que se tome en cuenta la opinión de las entidades en la publicación de los semáforos, que se realizará cada jueves a partir de hoy.

“Esto es lo importante, es lo que se logró que un día, dos días antes se nos dé esta información, para que todos estemos en la misma sintonía”, dijo Mauricio Vila.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, indicó a medios locales que los semáforos deben ser coordinados por el gobierno federal.

“Nosotros estamos coordinados con el gobierno federal (...) no podemos venir aquí a cada quien generar su propio espacio; respeto la posición de todos mis colegas gobernadores, pero hay un semáforo en todo el país, toda la población poco a poco irá entendiendo. Si todos los estados tienen un semáforo distinto entonces se hace un poco más difícil me parece, entonces en Oaxaca es muy clara la postura”, apuntó.

En este sentido también se posicionó el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo (PRI), quien emitió un mensaje en donde aseveró que en las acciones tomadas en Acapulco, el principal foco de contagios de la entidad, han tenido el apoyo de la Federación.

“Nos compromete mucho a seguir en coordinación, estamos coordinados trabajando para que las cosas salgan bien”, dijo Astudillo.

No obstante, los gobernadores de Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León enfatizaron que se decidirá a nivel local la velocidad y los momentos de la reapertura tras la llamada Sana Distancia.

“Nosotros tomamos decisiones de la mano de los nuevoleoneses. Son su salud y el bienestar de sus familias lo que define el semáforo. Aunque la autoridad federal dicta medidas generales y todos queremos un mejor México...

“Los indicadores de salud en nuestro territorio marcan la pauta de nuestras acciones y la cuidadosa reactivación de las actividades productivas. Ese es nuestro semáforo, la ruta es ésa”, escribió en su cuenta de Twitter el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez.

Por su parte, el mandatario de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca (PAN), indicó en Radio Fórmula que “el gobierno de Tamaulipas tendrá la última palabra para decidir el color del semáforo de apertura”.

