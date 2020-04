La propagación de la epidemia del coronavirus en Baja California, especialmente en Tijuana, se aceleró en la última semana según se observa en los registros de tasas de contagios por cada 100,000 habitantes.

A partir del 31 de marzo, las autoridades de salud a nivel federal comenzaron a hacer público el registro de tasas de contagios por cada uno de los estados del país.

Aquel día, Baja California apareció en lugar 12, entre las 32 entidades, con una tasa de infectados de 0.96 casos por cada 100,000 habitantes.

Durante los siguientes días, la entidad se mantuvo entre el lugar 10 y 12. Sin embargo, fue a partir del lunes 6 de abril pasado cuando comenzó el alza del número de contagios; dicho día la tasa se ubicó en 3.05 por cada 100,000 habitantes, lo que equivalió que la entidad apareciera en el lugar nueve, respecto de las 32 entidades.

Para el miércoles siguiente, 8 de abril, la tasa de infectados aumentó en comparación con el día anterior (3.74), con un registro de 6.19 casos, con lo que Baja California se ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional con más contagios. El jueves 9, la tasa llegó a 8.45, y el estado pasó a tercer lugar a nivel nacional.

El viernes pasado, Baja California se posicionó en segundo lugar a nivel nacional con una tasa de 10.56 casos por cada 100,000 habitantes, sólo después de la CDMX (11.53 casos).

Hasta este lunes, la tasa de contagios en el estado se ubicó en 9.22 casos por cada 100,000 habitantes, lo que colocó a la entidad en el cuarto lugar a nivel nacional en infectados.

Si se compara la tasa del lunes 6 de abril (3.05) con la de ayer (9.22), el aumento de los contagios es de seis puntos porcentuales.

Falta de insumos

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha denunciado que se registra una falta de insumos, como ventiladores, en hospitales de Tijuana para atender a los contagiados de Covid-19.

En la ciudad fronteriza se habilitaron dos clínicas del IMSS, la número 1 y 20, en las que se canalizan los casos.

Carlos, uno de los enfermeros que labora en la clínica 20 del IMSS en Tijuana, quien pidió mantener su verdadero nombre en anonimato, indicó de manera breve a El Economista que hasta ayer no había ventiladores para atender los casos graves por Covid-19 en la clínica en la que labora.

Esta misma versión sobre la falta de insumos fue expuesta el domingo pasado, cuando una de las integrantes del personal médico de la clínica 20 de Tijuana realizó una transmisión en vivo por Facebook desde el centro de salud en donde relató que ya no había ventiladores disponibles.

“Sí está habiendo muchísimos pacientes, ya no tenemos ventiladores, pero no se trata de que haya o no ventiladores se trata de que están llegando (infectados por Covid-19) a borbotones (...) es increíble, no doy pie a que tanto que se les ha dicho (...) pero la gente como que no está captando el resultado”, indicó la usuaria identificada como Kika Ávila.

La integrante del personal médico realizó un llamado a la ciudadanía en general a tomar medidas de precaución y sanidad y a mantenerse en sus casas durante la cuarentena.

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, afirmó que hay deficiencias en el IMSS en la entidad como falta de equipo de protección, lo que ha provocado que personal médico se contagie, al tiempo que se deslindó de responsabilidades por ello.

“Hubo un descuido por parte del Seguro Social. Por lo menos aquí en Baja California el Seguro Social no se ha puesto las pilas; es una dependencia federal, tiene su propia delegación, no se reportan al estado”, argumentó.

En hospitales privados

Atenderán otros servicios médicos

Como parte de las acciones del gobierno federal para enfrentar la pandemia del coronavirus en México, 146 hospitales privados en 27 estados ofrecerán servicios médicos de segundo nivel, entre las que se encuentra la atención de partos, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y endoscopías.

Al firmar un acuerdo de colaboración con la Asociación Nacional de Hospitales Privados, el gobierno federal podrá hacer uso de 50% de la red de hospitales privados, lo cual incluye 3,115 camas y equipo para atender a la población con distintos padecimientos y que provenga de instituciones de seguridad social pública o incluso sin seguridad social. Esto, con el objetivo de que los hospitales públicos se enfoquen en la atención de pacientes de coronavirus.

La estrategia pretende que unos 12,500 pacientes puedan acudir a los centros privados sin costo para el usuario. (Maritza Pérez)

