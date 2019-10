A unas horas de que se lleve a cabo la reposición de su audiencia en el Reclusorio Sur, la exfuncionaria Rosario Robles afirmó que no mintió ante el juez sobre su domicilio real como aseguró el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz.

Robles Berlanga pidió que hoy no se le imputen otros delitos con el propósito de mantenerla en prisión.

Mediante una carta dirigida a Gertz Manero, Robles dijo que su domicilio ha sido el de toda la vida en la calle Flores, en Los Reyes, alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México.

Argumentó que en ese domicilio ha vivido y creció su hija Mariana Moguel. Incluso, aseveró que en esa casa fue visitada por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y también recibió —a inicio de este año— notificaciones de la Secretaría de la Función Pública.

Consideró que tal vez el fiscal Alejandro Gertz no conozca a detalle el expediente y pruebas que presentó su defensa con el mencionado domicilio.

“Jamás he mentido sobre mi domicilio (...) Tal vez no esté usted debidamente informado. Tal vez lo desconozca y por eso le anexo copias de toda esta documentación. Espero prevalezca la justicia y no se intente retenerme ilegalmente inventando otros delitos”, expresó.

A las 16:00 horas de este martes se llevará a cabo una audiencia en el Reclusorio Sur, donde el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna deberá dictar una nueva resolución de vinculación, o no, a proceso de Rosario Robles, tomando en cuenta las consideraciones que le pidió un Magistrado federal para reponer el procedimiento contra la extitular de Sedesol y Sedatu, implicada en el desvío de 5,000 millones de pesos durante su gestión en esas dependencias mediante la celebración de 27 contratos ilegales con universidades públicas.

“Acudiré a la audiencia, aún a sabiendas de que el Juez tiene un interés personal, pero que los argumentos del magistrado Paredes Calderón son contundentes y letra sagrada para los que creemos en el Estado de Derecho, y en los derechos que como la libertad personal y presunción de inocencia son protegidos por nuestra Carta Magna”, aseguró Rosario Robles en su carta.

