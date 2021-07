El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que presentará una iniciativa para postergar la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación hasta el 1 de septiembre

Mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, Monreal indicó que en los artículos transitorios de la reforma se establece el 1 de agosto próximo como fecha para que entren en vigor las enmiendas hechas al Código Fiscal de la Federación; a la Ley del Impuesto al Valor Agregado a la Ley del Impuestos sobre la Renta, entre otras.

“Ya estamos a poco menos de dos semanas del plazo establecido en el artículo primero transitorio de dicho decreto (…) después de haber escuchado a varios de los principales actores participantes con los que me he reunido en los últimos días, he considerado conveniente la necesidad de proponer una iniciativa que amplíe el plazo del 1 de agosto a septiembre y con ello permitir una mejor ejecución de las medidas que contiene la reforma aprobada”.