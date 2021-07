La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) estará atenta a cualquier evolución de la subcontratación laboral a nuevos esquemas de simulación para evadir responsabilidades fiscales y contribuciones, dijo Carlos Romero Aranda, titular del organismo.

Durante su participación en el segundo seminario virtual “Combate a la Defraudación Fiscal” de Thompson Reuters, Romero Aranda puntualizó que cualquier figura a la que migren las empresas y beneficiarias de outsourcing, son delitos que tienen el objetivo de omitir el pago de contribuciones.

“Conforme al Código Fiscal podemos reclasificar la operación y darle el nombre como es y decir que es un esquema de defraudación fiscal. No se dejen engañar, no hay hilos negros. La subcontratación ya no existe, aunque le llamen como un tema de pensiones o agrupaciones patronales, son esquemas de defraudación y vamos a perseguirlos”, apuntó el procurador fiscal.

En ese sentido, el funcionario pidió a los empresarios no dejarse engañar por asesores que propongan la adopción de un nuevo esquema de simulación que equivalga a un nuevo delito fiscal.

La reforma de subcontratación promulgada en abril, prohibió el outsourcing basado en suministro de personal, permitiendo únicamente la tercerización de servicios especializados bajo nuevos criterios. En ese tenor, la subcontratación laboral fue catalogada como un delito de defraudación fiscal que se castiga hasta con tres años de prisión.

“Yo creo que esto ya cambió, hay que estar al corriente en las obligaciones fiscales. El dormir tranquilo tiene un precio y el precio y la tranquilidad para patrones y trabajadores es estar dentro del margen de la Ley”, acotó el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

kg