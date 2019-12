La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Yeidckol Polevnsky, desconoció el Consejo Nacional que llevó a cabo el sábado pasado la presidenta de ese órgano interno, Bertha Luján.

Dijo que no fue legal y no hubo quorum, por lo que el CEN no avalará sus acuerdos. Polevnsky fue entrevistada en el zócalo de la Ciudad de México al asistir al informe del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su primer año de gobierno.

“Todo eso se tiene que revisar en apego irrestricto a la legalidad, al estatuto y al mandato que nos da la Sala Superior (del Tribunal Electoral Federal). Y vamos a hacer eso, lo que nos mandata, no vamos a hacer nada que esté fuera de la ley. No existen los consejos ampliados, y tampoco hubo quorum de consejo, y tampoco se convocó para consejo como debiera ser”, dijo la secretaria general de Morena en funciones de presidenta.

Al preguntarle sobre la renuncia que le solicita una parte de la militancia, Polevnsky respondió: “no creo que hay mucha inconformidad. Creo que puede haber un grupo movido por intereses específicos, pero no son la mayoría”.

Cuestionada acerca de si en Morena se cometen prácticas de tribus como en el resto de los institutos políticos, la dirigente destacó: “no quisiera generalizar que es Morena, creo que sí hay gente que viene de otros partidos que quiere mantener las mismas prácticas, y no podemos permitirlo porque nos pasaría lo mismo que al PRD; no queremos que haya grupos de tribus, queremos que nos veamos una familia, un sólo grupo que es Morena”.

Convocan a Congreso

El sábado pasado, Bertha Luján encabezó una reunión de Consejo Nacional de Morena en donde se acordó convocar a un Congreso Extraordinario en enero próximo, a fin de modificar los estatutos del partido, y aprobar el método de encuesta que propuso el presidente López Obrador para elegir al nuevo dirigente nacional del partido.

El Consejo Nacional que presidió Luján acordó el sábado llamar a un Congreso Nacional el 26 de enero.

En el Deportivo Plan Sexenal en la Ciudad de México, los consejeros coincidieron que en dicho Congreso se realizará la modificación del estatuto para establecer el método de encuesta para renovar la dirigencia nacional.

En el encuentro, los asistentes lanzaron gritos de “traidora” para Yeidckol Polevnsky. Bertha Luján argumentó que el Consejo Nacional fue legal al haber tenido quorum con 137 consejeros nacionales.

[email protected]