La titular de la Procuraduría General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy Ramos, informó que ya se perfilan algunas líneas de investigación en el caso de la muerte de la alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente de la UNAM, Aideé Mendoza Jerónimo, y la principal es que se trató de una agresión interna, es decir entre los propios compañeros.

Dijo que se revisa todo el contexto social de la alumna y que la principal línea de investigación “es interna hasta ahorita, es decir entre los jóvenes que estaban ahí”.

En entrevista en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, indicó que este martes se hará la reconstrucción de hechos en el plantel ubicado en la alcaldía de Iztapalapa y ya declaró el maestro de matemáticas que estaba presente cuando la alumna se sintió mal y fue llevada de emergencia a un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Sobre la hipótesis de este crimen y la posibilidad de que el disparo pudo venir de afuera de las instalaciones, es decir una bala perdida, abundó que “empiezan a perfilarse algunas líneas. Hoy regresamos a las instalaciones, vamos a hacer reconstrucción de hechos, porque no encontramos, pareciera que no vino de afuera. Pero no queremos descartar”.

Señaló que tienen ubicados a los jóvenes que estaban en clase y el maestro declaró ayer. “Ayer mismo nos apersonamos en los domicilios de los jóvenes, fueron policías de Investigación acompañados por compañeros de Atención a Víctimas, porque quiero que en estas investigaciones no vaya a haber ningún tipo de abuso”.

Godoy Ramos explicó que hay seis menores de edad que acompañados de sus padres rendirán su declaración este martes y declinó confirmar o opinar respecto a que una mujer es la responsable de la agresión.

Reiteró que se activó el protocolo de feminicidio en este caso y ya después se determinará si es o no y agregó que estas primeras horas de la indagatoria son muy importantes.

La procuradora capitalina exhortó a no criminalizar de manera anticipada a los paramédicos, profesores y alumnos que auxiliaron a Aideé Mendoza Jerónimo y comentó que de acuerdo con las declaraciones del profesor, éste escuchó algo, “pero no con la intensidad de disparos”.

Indicó que se está terminando la necropsia y con ello se determinará el calibre y la trayectoria. “Parece que está alojada la bala”.

Respecto a más medidas de seguridad en la UNAM para instalar detectores de metales, armas y evitar tragedias de este tipo, afirmó que están en coordinación con las autoridades universitarias.

“Tenemos mesas de trabajo donde nos reunimos cada semana para revisar el tema de cada uno de los planteles con programas como Sendero Seguro”, iluminación y acompañamiento.

Recordó que la procuraduría capitalina no puede entrar a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero hay coordinación con Vigilancia UNAM y de hecho hubo capacitación de policías de Investigación a los vigilantes de la universidad.

La procuradora agregó que debido a esta coordinación, ya se ha detenido a un buen número de narcomenudistas que de manera impune estaban en las instalaciones, sobre todo de Ciudad Universitaria.

Condenan muerte de alumna

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lamentó la muerte de la estudiante de Aideé Mendoza Jerónimo, de 18 años de edad, y aseguró que ya se están realizando las investigaciones para saber con exactitud, qué paso y cómo pasó para garantizar la justicia.

Entrevistada al término de la entrega de mobiliario en la escuela primaria "José María Pino Suárez" señaló que colaborarán con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con respeto a su autonomía, en todo lo que se requiera.

"Somos universitarios, pero además nos duele esto que pasa dentro de las instalaciones de la UNAM", aseguró.

Sheinbaum Pardo detalló que harán todo lo que esté a su alcance para ayudar a las autoridades en ese caso.

Explicó que el gobierno de la Ciudad de México respeta la autonomía de la UNAM y en caso de requerir algo tendría que solicitarlo y bajo qué circunstancias. Por el momento, dijo que tratan de apoyar a la familia y encontrar la razón por la que se presentó esta situación para hacer justicia.

La mandataria capitalina abundó que a través de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad se ha estado apoyando a la familia, y se citará a estudiantes porque es importante su declaración para saber exactamente qué pasó y quién cometió este acto, por lo que las entrevistas se harán con prudencia y entendiendo el dolor que también viven los alumnos.

La funcionaria aclaró que será la Procuraduría General de Justicia capitalina la que que investigue el caso, y la que informe sobre el avance en las investigaciones del caso.

Expuso que las autoridades trabajan en varios temas desde hace meses con la UNAM y con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), como en el programa Sendero Seguro, además de que se ha incrementado el número de vehículos en la Red de Transporte de Pasajeros durante las salidas de escuelas con dirección a las estaciones del Metro, se ha mejorado la iluminación y se labora en otros programas.

El Congreso de la Ciudad de México condenó en su sesión de este martes el ataque y guardó un minuto de silencio.

Los diputados Alessandra Rojo de la Vega, del PVEM; Ana Cristina Hernández Trejo, Maricela Zúñiga Cerón y Martha Soledad Ávila Ventura, de Morena; Jorge Gaviño Ambriz y Evelyn Parra Álvarez, del PRD; Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, del PRI, y Jannete Guerrero Maya, del PT, lamentaron la muerte de la joven de nombre Aideé "N" y demandaron que se aprehenda al responsable.

"Lamentamos el incidente en el CCH Oriente, donde una joven de 18 años, de nombre Aideé, perdió la vida y confiamos en que la procuraduría (capitalina) esclarecerá los hechos, ya basta de violencia contra a juventud", dijo la diputada Hernández Trejo.

"No podemos dejar pasar actos viles que acaben con la vida de una alumna y la de su familia; los padres enviamos a nuestros hijos a estudiar con la esperanza de darles herramientas que les permitan una mejor calidad de vida y en lugar de ello encuentran la muerte.

"Hago un llamado a las autoridades de la Ciudad de México y de la UNAM para que esclarezcan los hechos y encuentren al responsable de estos actos viles y establezcan medidas de seguridad dentro y fuera de los planteles, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir", expresó la diputada Rojo de la Vega.

La legisladora Ávila Ventura pidió a las autoridades capitalinas que se realicen las diligencias necesarias para fincar responsabilidades por la muerte de la estudiante.

"Esperamos que se tomen medidas de seguridad en el transporte a las horas de entrada y salida en el plantel, como se ha hecho en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) en San Lorenzo Tezonco, medidas que han logrado garantizar la seguridad de los estudiantes, todos le debemos justicia a ella y a las mujeres víctimas de la violencia en el país", señalo.

La diputada Zúñiga Cerón solicitó a la UNAM establecer los protocolos de seguridad necesarios para evitar el ingreso y uso de armas dentro de las facultades y escuelas de la Universidad Nacional.

Antes, el diputado Jorge Gaviño pidió desde su curul que se incluyera en la sesión de hoy un punto de acuerdo en el que solicita a la Procuraduría General de Justicia capitalina que lleve a cabo una buena investigación.

Sin embargo, los diputados de Morena, Yuriri Ayala, Carlos Castillo Pérez y Valentina Batres consideraron improcedente la petición porque refirieron que la procuraduría capitalina ya había tomado cartas sobre el tema.