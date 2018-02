“Como dicen en los palenques, que además hoy ya no están muy reconocidos, pero siguiendo la letra de varios palenques: es momento de cerrar las puertas, y que nadie se vaya sin llevar portando una estampa, que significará que han aportado y apoyado a la labor de recolección de la Cruz Roja’’, Expresó, entre broma y veras, el presidente Enrique Peña Nieto.

Desde el Patio de Honor de Palacio Nacional, el mandatario mexicano encabezó el inicio de la Colecta Nacional Cruz Roja 2018, cuya meta es recolectar 365 millones de pesos, 10 millones más que el año pasado.

Angélica Rivera, primera dama del país, paseó la alcancía por el presídium al finalizar el evento y al primero que halló fue a su esposo; el presidente introdujo billetes a la alcancía y lo mismo hicieron, uno por uno, y sus esposas, todos los funcionarios públicos asistentes e invitados al presidium.

Donaron, entre otros, José Antonio González Anaya y Salvador Cienfuegos, secretarios de Hacienda y Crédito Público y de la Defensa Nacional, respectivamente.

En calidad de presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y en forma honoraria de Cruz Roja, Angélica Rivera dio las gracias a su esposo.

“Amor: Gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar a tu lado para servir a nuestro país. Ha sido un camino maravilloso que he recorrido, siempre con tu apoyo, porque he sido testigo de cómo has trabajado cada día por el bienestar de todos los mexicanos’’.

Fernando Suinaga Cárdenas, presidente nacional de Cruz Roja Mexicana comentó que el lema de la Campaña Nacional de Colecta 2018 es “Sigue ayudando a salvar vidas, gracias’’, y llamó a todos los sectores sociales a solidarizarse y apoyar “para seguir con nuestras causas humanitarias, y beneficiar a los mexicanos con nuestros programas’’.

Entre las alternativas para donarle a Cruz Roja está hacerlo a través del asterisco 6565 con cargo al recibo Telmex de casa-habitación, o por SMS 6565 de Telcel. Por cada peso que done la sociedad, la Fundación Carlos Slim donará otro peso.

