“Fueron muy cordiales, a pesar de que tenemos diferencias; así es la democracia. Se dialogó en un ambiente de respeto”, evaluó Andrés Manuel López Obrador, entre el enjambre de fotógrafos y camarógrafos en tropel tras él a la entrada del elevador; y se fue.

“Noooooo”, le acaban de revirar, al unísono, los empresarios de la Coparmex al candidato presidencial de Morena, PT y PES durante su presentación ante ellos, cuando respondió: “Sí. Es más, lo sometemos a consulta. En la democracia, el pueblo manda”.

Gustavo de Hoyos, presidente nacional del organismo patronal, anunció durante el diálogo de la cúpula empresarial con el tabasqueño que, en junio, junto con 300 organizaciones de la sociedad civil, iniciará el proceso para reunir 2 millones de firmas y poder promover una iniciativa ciudadana de reformas al artículo 102 constitucional.

Lo que se pretende, detalló, es garantizar independencia y autonomía a la nueva Fiscalía General de la República y que en la designación y remoción del fiscal participen los especialistas en el tema y preguntó a López Obrador si apoyaría la iniciativa en caso de ganar la elección.

“Nosotros queremos que se mantenga el 102 (...) que el presidente presente una terna y el Congreso elija. Es fundamental que el fiscal sea una gente íntegra, honesta (...) porque lo principal de nuestro programa es acabar con la corrupción (...) No quiero que ese instrumento (la fiscalía), que es fundamental, esté en manos de los corruptos, como ha pasado”, expuso.

“En el 2006, cuando ganamos la elección, nuestros adversarios querían quitarnos el SAT y ahora no vamos a permitir que nos quiten la Procuraduría y la fiscalía para combatir la corrupción. Eso no. Yo respeto mucho la opinión de ustedes, pero en esto no estoy de acuerdo”, dijo.

De Hoyos reviró: “Es claro que en este tema tenemos un notorio disenso”.

López Obrador explicó luego, a petición expresa, su propuesta sobre amnistía.

“No es perdonar a criminales. No significa impunidad. Es buscar todos los medios posibles para garantizar la paz y la tranquilidad”, expresó.

Eso se puede lograr vía la reinserción, que es legal, abundó, y aplica en todo el mundo.

“Si un delincuente coopera, informa sobre delitos; lo aplicaron hasta en el caso de Odebrecht, de esta empresa que dio sobornos, le redujeron las penas a los dueños de Odebrecht para que dijeran todo lo que sabían. Miren lo que se produjo, hay hasta presidentes en la cárcel. Son mecanismos que existen. Los vamos a aplicar, siempre y cuando lo permitan las víctimas. No vamos a hacer nada sin consultarles”.

En entrevista, indicó que los seguidores de Margarita Zavala votarán por él; “muchos de los que iban a votar por ella, estoy seguro que lo van a hacer ahora por nosotros”.