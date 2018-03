El candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) no ser tan exigente y dejar participar en la contienda a los aspirantes independientes Jaime Rodríguez Calderón, Armando Ríos Piter e incluso la aspirante del movimiento zapatista, María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy”.

Luego de montar una guardia en el monumento a Lázaro Cárdenas en el marco del 80 aniversario de la expropiación petrolera, López Obrador consideró que si el INE fuera estricto con todos los aspirantes, tampoco debería de permitir el registro de Ricardo Anaya como candidato del PAN, PRD y MC, por estar implicado en una investigación por el delito de lavado de dinero, y de José Antonio Meade, por las acusaciones que enfrenta por supuestos desvíos en la Sedesol donde fue su titular.

“Es que la verdad, la verdad, están en falta el del PAN, el del PRI, no cumple con los requisitos porque tienen antecedentes de corrupción , esa es la verdad. Entonces yo opino que el INE no sea tan exigente con unos, y tan laxos con otros.

“Que se le de oportunidades a todos y que sean los ciudadanos los que decidan en la elección, porque los del PRI y del PAN están siendo cuestionados por actos de corrupción, están manchados de corrupción los dos. Y luego, la señora Margarita, si va ella de candidata, resulta que también le encontraron firmas falsas, y entonces, ya es algo inadecuado, algo que no es correcto, y luego, los otros precandidatos que no alcanzan el número de firmas que se necesitan, y la candidata del Movimiento Zapatista, yo opino que todos deberían de participar y que sea la gente que decida, que sea el pueblo el que decida”, consideró.

Dijo que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deben garantizar el derecho constitucional de todos los aspirantes independientes a votar y ser votados.

“Y en la democracia, es el pueblo el que manda. Y además no hay autoridad moral de parte del INE, del Tribunal, porque no aplican las mismas medidas para todos, hay excepciones, entonces, lo mejor que todos participen. Yo no estoy a favor de que excluyan a nadie, que todos participen, que todos estén ahí en la boleta y que sean los ciudadanos los que decidan. ¿Qué dice la Constitución? De que el mexicano tiene el derecho de votar y ser votado, pues que se garantice ese principio”, afirmó.

¿Aunque sean falsas las firmas? Se le preguntó.

“Si vamos a esas, no podría ser ni Meade ni Anaya candidatos, porque tienen procesos por corrupción, está demostrado; pertenecen a la mafia del poder, bueno, a lo que antes llamaba la mafia del poder, ya no”.

“Si, que el Tribunal resuelva. Vamos a dejarlo así, que el tribunal resuelva sobre este asunto, pero yo pregunto. ¿Están limpios los otros candidatos?”, se preguntó López Obrador.

El abanderado presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia dijo saber que la aspirante independiente Margarita Zavala está mejor posicionada electoralmente en algunas zonas del país que los candidatos José Antonio Meade y Ricardo Anaya. “Está muy bien la señora Margarita. Si, en algunos lugares, en algunas regiones está mejor que Meade y que Anaya”, dijo.

Finalmente, Andrés Manuel López Obrador pidió a sus adversarios José Antonio Meade y Ricardo Anaya que dejen de confrontarse.

“Les recomiendo a los dos que ya se dejen de estar peleando, que se porten bien, que ya no se estén rasguñando. Que hagan las pases , porque nada más se dedican a estarse atacando. Porque uno le dice ratero y el otro le contesta ladrón, y eso no está bien”, aseveró.

jmonroy@eleconomista.com.mx