En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente, Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado de las secretarias de la Función Pública, Irma Eréndida Sandoval; y de Economia, Graciela Márquez, así como la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, para informar sobre la compra de pipas para Pemex, que serán operadas por la Secretaria de la Defensa Nacional.

Raquel Buenrostro informó que inicialmente se pensó en una licitación directa, pero al final se optó por instalar una misión del gobierno mexicano en Nueva York donde se escucharon varias ofertas. Destacó que ya se cerró la compra de 671 autotanques por 92 millones de dólares. La entrega será entre el 1 de febrero al 29 de marzo.

Cuestionado sobre si su gobierno respetará la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Obrador dijo que en este caso, se cuidaron todos los elementos en la compra de las pipas. Mencionó que pidió a la misión de funcionaros que fueran empresas serias características por la honestidad y actuarán con honradez.

El Presidente dijo que pudo confirmar que tres funcionarios de Pemex que, sin declararlos culpables, estuvieron involucrados en la Estafa Maestra. Indicó que por lo mismo, se les pidió información y entregaron notas informativas argumentando que no tenían responsabilidad. Obrador pidió a la Secretaria de la Función Pública que presente un dictamen en una semana para tener todos los elementos, y no permitir impunidad. Aseveró que no se contratarán a nadie que esté en involucrado en actos de corrupción.

Obrador defendió su postura de que el gobierno de México no intervenga en la crisis política en Venezuela. Argumentó que no desea pleito con ese gobierno, sino una relación de amistad. Aseveró que “para no equivocarnos lo mejor es ceñirnos a lo que establece la Constitución (mexicana)”. Menciono que, no es que esté a favor o en contra del gobierno de Venezuela, sino de la defensa de cuatro principios de la política exterior mexicana: no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que México no va a acompañar el desconocimiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de conformidad con el artículo 89 de la Constitución. Destacó que nunca se presentado el caso de que México reconozca a dos Presidentes de una misma nación. Destacó que México promueve que haya paz y diálogo en Venezuela. Marcelo Ebrard dijo que se están analizando todas las posturas, incluida la de apoyar que haya elecciones en el país sudamericano. Dijo que el gobierno mexicano sigue creyendo que se deben respetar los derechos humanos. Aseveró que “Mexico mantendrá abiertas relaciones” con Venezuela, y seguirá insistiendo en que haya diálogo entre las partes.

Obrador informó que a raíz de la campaña que hizo el gobierno, aumentaron las llamadas para denunciar actos de robo de combustible.

Mencionó que su gobierno está elaborando el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 que deberá presenta a la Cámara de Diputados para su aprobación.

Indicó que las escoltas en el gobierno federal se terminaron, y sólo serán para quienes están encargados de la seguridad pública, así como de los activistas y periodistas amenazados. Hizo un llamado a los gobiernos de los estados para que no detonen escoltas para particulares.

Sobre el gasto en publicidad, dijo que el gobierno federal está elaborando los criterios para la distribución con equidad entre los medios de comunicación, y en breve se darán a conocer.

Indicó que se destinará en 2019 una inversión de 600 millones de pesos para entregar fertilizante a los productores de campo, particularmente en Guerrero.

Acerca de la investigación por el asesinato del periodista Javier Valdez, Obrador se pronunció por abarcar todas las líneas de investigación, incluida la surgida ayer, en el sentido de que los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, habrían mandando a asesinar al periodista.