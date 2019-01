Los hijos del Chapo Guzmán ordenaron el asesinato del periodista mexicano Javier Valdez, porque éste publicó una entrevista con el narcotraficante Dámaso López Núñez, el Licenciado, con la que ellos no estaban de acuerdo, narró el miércoles el Licenciado en el juicio del Chapo en Nueva York.

Valdez, especialista en narcotráfico, cofundador del semanario Ríodoce de Sinaloa y colaborador de la AFP, fue asesinado a balazos en Culiacán el 15 de mayo del 2017. Tenía 50 años.

El Licenciado, exjefe de una cárcel mexicana que terminó trabajando lado a lado con el Chapo, contó ante el jurado que un periodista mexicano lo había mencionado como responsable de una operación contra los hijos del Chapo, en la que supuestamente uno de ellos había sido herido, al igual que Ismael Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa junto al acusado.

“Eso era totalmente falso”, dijo el Licenciado, y aseguró que para desmentir la información decidió dar una entrevista telefónica a Valdez, que investigaba las pugnas en el seno del cártel de Sinaloa tras la captura del Chapo en enero del 2016.

Los hijos del Chapo se enteraron y no estaban de acuerdo. Amenazaron a Valdez y “lo obligaron a no sacar la entrevista que me había hecho”, agregó Dámaso López.

“Pero él, cumpliendo con su ética, la publicó igual”, continuó. “Desobedeció las órdenes amenazantes de los hijos de mi compadre y por eso lo mataron”.

“Mi hijo y yo somos inocentes del asesinato” de Valdez, insistió el Licenciado, arrestado días antes del asesinato del periodista y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico.

También sugirió que el propio Chapo no estaba enterado del asunto. “La verdad es que quizás no lo sabía mi compadre. Pero ahora lo sabe”, expresó en la corte el Licenciado, sentado a pocos metros del Chapo.

Tras las declaraciones del Licenciado en la corte, la viuda de Valdez, la periodista Griselda Triana, pidió a la nueva Fiscalía General de la República (FGR) “ser más exhaustiva en su trabajo” y verificar las declaraciones del Licenciado, hasta ahora señalado como uno de los autores intelectuales del crimen.

La FGR “tiene la obligación de profundizar sus líneas de investigación sobre la autoría intelectual, porque los (autores) materiales ya están detenidos y todo parece indicar que sí tuvieron participación”, escribió Triana en un correo electrónico.