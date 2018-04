Los candidatos al gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales y a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, por la Coalición Por México al Frente (PRD, PAN y Movimiento Ciudadano) presentaron propuestas en favor de las mujeres que van desde otorgar 2,500 pesos mensuales a la jefas de familia, hasta reformar la Ley Federal del Trabajo para buscar paridad salarial.

Al filo del medio día de este sábado, los ex dirigentes nacionales del PRD y el PAN convocaron a un mitin en las instalaciones de la Arena Ciudad de México en donde resaltaron la importancia de empoderar a las mujeres a través de reformas a las leyes y recursos económicos.

Barrales presentó el programa Para las Jefas, el cual pretende otorgar 2,500 pesos mensuales a las Jefas de familia y que de acuerdo con la candidata pertenece a una política pública de empoderamiento a la mujer.

“No es un programa social, en mi gobierno me va a corresponder llevar los programas sociales, convertirlos en política pública, eso significa tareas completas, visiones completas” apuntó.

Asimismo, agregó que este programa incluirá capacitación para padres y el trato con sus hijos con lo que también se atacará el problema de la inseguridad en la Ciudad ya que, señaló, la desintegración familiar es uno de los principales causantes de la problemática.

“No estoy improvisando, parte de este trabajo lo hicimos desde la Secretaría de Educación, yo dejé una Secretaría de Educación con una escuela para padres de familia... lo que no vamos a gastar en reclusorios, en adicciones, en patrullas, en todo este tipo de cosas lo vamos a invertir fuerte en nuestras familias a través de las mujeres”, aseveró, al tiempo que dijo que se reorientará el gasto para aplicar el programa en la capital, sin quitar los programas ya existentes.

Por su parte, Anaya Cortés, indicó en el mismo evento que se buscará reformar la Ley Federal del Trabajo e implementar políticas públicas con el objetivo de garantizar la paridad salarial de género en el país.

No hubo barreras para candidatura de Zavala

En otro tema, el candidato a la Presidencia de la República negó haber bajado de la contienda a la que hasta hace poco era su correligionaria, la también candidata presidencial sin partido, Margarita Zavala.

El expresidente panista afirmó que es falso que en haya sacado de la contienda por la candidatura presidencial a la esposa del expresidente mexicano, Felipe Calderón.

“Absolutamente falso”, refirió Anaya al tiempo que mencionó que ha estado atento a la discusión que mantienen la autorizadas electorales sobre las firmas recolectadas por Zavala.

“He estado atento a todo este debate y será la Sala Superior del Tribunal (Electoral Federal de Justicia) la que resuelva y lo que resuelva la Dala Superior lo debemos nosotros acatar, en mi caso en particular no estoy en esa agenda de las impugnaciones”, indicó.

Sobre si es justo que se le otorgue la candidatura a la presidencia a Zavala pese a las irregularidades que se han encontrado en la recolección de apoyo ciudadano, el candidato presidencial desestimó hacer comentarios.

“Eso no me corresponde juzgarlo a mi, yo no tengo elemento para decir si hizo o no hizo trampa, si las firmas fueron o no falsificadas a mí no me corresponde como candidato, en todo caso lo tendrán que decir las autoridades”, dijo.

