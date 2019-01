Luego de su diferendo de hace unas semanas con integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el tema de los altos salarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que su gobierno no pretende intervenir, achicar, restructurar o desaparecer los órganos autónomos.

Previo a conocer la decisión de los 11 Ministros de la Corte para reducirse 25% el salario, el presidente López Obrador dijo: “celebro que los organismos autónomos hayan aplicado el plan de austeridad”.

En su conferencia matutina, Obrador afirmó que su interés no es intervenir en órganos autónomos como el INAI, al que durante su campaña política y luego como Presidente electo, criticó por los altos sueldos, lo mismo que en el caso de la Suprema Corte.

“No queremos nosotros intervenir en organismos autónomos, no está en el plan nuestro el que se restructuren, se achiquen o desaparezcan organismos o instituciones autónomas. Tenemos diferencias, pero no es eso para nosotros prioritario.

“Lo que estamos pidiendo ya se logró, es que redujeran sus gastos los organismos autónomos, esto lo hizo el Poder Legislativo, porque ellos dieron el ejemplo, ya hablamos de ese tema, que los senadores, los diputados redujeron sus gastos, todo lo que es el Poder Legislativo, y esto llevó a que otros organismos, otras dependencias autónomas hicieran lo mismo o en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se hicieran los ajustes al presupuesto”, aseveró.

El titular del Ejecutivo federal afirmó que, con los reajustes que se hicieron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, contemplando la reducción de salarios y de gasto corriente, alcanzará para cubrir todas las necesidades de gobierno.

“Entonces, nos va a alcanzar el presupuesto, por eso celebro que los organismos autónomos hayan aplicado el plan de austeridad”, indicó.

Destacó que la Presidencia a su cargo tiene autorizado 1,500 millones de pesos, de los cuales también habrá ahorros al final del año, garantizó.

“Y todos estamos en el plan de austeridad republicana. Aquí, en la Presidencia, vamos a ahorrar. Yo les informo que el año pasado se autorizó un presupuesto, que no fue el devengado porque eso todavía está por verse, pero el autorizado fue de 1,800 millones; para este año ya son 1,500. Y yo espero que ahorremos una cantidad considerable, y no tengo la menor duda porque ya no hay todo el aparato que había”, destacó.

