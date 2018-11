La próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle, negó haber solicitado la renuncia de Juan Carlos Zepeda, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y de Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La senadora afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respetará la autonomía de esos dos organismos.

Entrevistada en la casa de transición, Rocio Nahle afirmó que en el caso del comisionado Zepeda, conversó con él, y le manifestó que presentaría su renuncia porque tenía un ofrecimiento de empleo.

“Yo quisiera saber quien es la fuente (de la supuesta presión que ejerció para pedir las renuncias). A mi me interesa saber la fuente, quién lo dijo. De la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el comisionado Presidente, Juan Carlos Zepeda, él me manifestó hace 15 días su deseo de retirarse, no pusimos de acuerdo, platicamos porque él tiene una oferta de trabajo. Se vence su período en mayo, y a lo mejor ya no tendría la misma oferta, por eso se decidió, pero es una decisión de él”, aseveró.

Rocio Nahle insistió en que no ejerció presión para la renuncia. “No, no sé, por eso quiero saber si el otro comisionado lo expresó, yo no puedo contestar de algo que no sé la fuente”, refirió.

Argumentó que “los comisionados, de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Órganos Reguladores están sometidos a un código de ética y de acuerdo al artículo 9 y 16 de esa misma ley, ellos pueden ser removidos o pueden quedarse bajo lo que marca la ley. Yo no sé de donde viene esto. Ellos están sometidos a un código de ética, por eso quisieron saber quien lo declaró, o de donde sale eso”, insistió.

Nahle Garcia garantizó que López Obrador no intervendrá en los dos órganos autónomos regaladores de Energía.

“Los órganos reguladores, de acuerdo al artículo 28 constitucional, son dependientes del Ejecutivo. Y la Ley de los Órganos Reguladores de Energía habla que tendrán autonomía técnica y de gestión, y la van a seguir teniendo, así es”, puntualizó.

[email protected]