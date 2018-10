La propuesta para la Secretaría de Energía en la administración de Andrés Manuel López Obrador, Rocío Nahle, aseguró que serán 50,000 millones de pesos los que se destinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2019 para la construcción de la nueva refinería.

“Una refinería estamos calculando que cuesta 8,000 millones de dólares, que sería más o menos 160,000 millones de pesos, y queremos construirla en tres años”, dijo.

En entrevista con medios de comunicación tras asistir a la instalación de la Comisión de Infraestructura en la Cámara de Diputados, Nahle indicó que aún se está evaluando retirar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre las gasolinas, ya que, dijo, la inversión en infraestructura será “histórica” y de este impuesto saldrá parte de los recursos.

“Estuvimos en una reunión y estamos viendo que son 250,000 millones de pesos aproximadamente los que en este año va a recibir el presupuesto de IEPS en México, y para eliminar el IEPS que etiquetaron en el presupuesto del 2018 nosotros tenemos que sustituir esos 250,000 millones de pesos”, dijo.

En este sentido, agregó, el programa de infraestructura en la siguiente administración contempla obras como la rehabilitación de las seis refinerías con las que cuenta actualmente el país, que “las dejaron fatales”.

Una “inversión de más de 20,000 millones de pesos que vamos a hacer en el sistema eléctrico, porque también a la CFE (Comisión Federal de Electricidad) la abandonaron en inversión y hoy tenemos equipos que requieren cambios de turbinas, necesitamos rehabilitar las hidroeléctricas, entonces necesitamos invertir en infraestructura (...) esta comisión (de diputados) será muy importante”.

“Tenemos que ver si eliminamos 250,000 millones de pesos, de dónde los vamos a recuperar, eso es lo más importante y eso es lo que estamos valorando”, aseguró.

En otro tema, la actual senadora de la República se mostró en contra de la emisión de deuda reciente por parte de Pemex. “Nosotros hemos dicho que no queremos más deuda, nosotros no queremos más deuda en todo el gobierno federal, y ya el ingeniero Octavio Romero está hablando del tema con el actual director de Petróleos Mexicanos. Nosotros no aprobamos ninguna deuda más, y sobre todo a Petróleos Mexicanos, si no tenemos un proyecto específico que nos diga en qué lo van a utilizar”, dijo.

En este sentido cabe señalar que la petrolera estatal comunicó este martes que colocó bonos por 2,000 millones de dólares en los mercados internacionales. “Esta colocación tiene un vencimiento en enero de 2029 ”, precisó Pemex.

