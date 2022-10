Monreal advirtió que la división dentro de Morena podría impedir el triunfo en 2024

Ricardo Monreal Ávila advirtió que la división al interior del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que provoca la campaña presidencial anticipada puede impedir que el partido mantenga la presidencia de la República en 2024.

“Han pasado 25 años desde que inició la lucha por la transformación de México en el movimiento que fundó el presidente (Andrés Manuel) López Obrador. La unidad logró la victoria electoral; la división, por la campaña anticipada, puede impedir que ratifiquemos el triunfo en el 2024. Reflexionemos’’, posteó en Twitter.

El coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Senadores y aspirante a ser candidato presidencial acompañó su mensaje con un video grabado en la plaza pública de Pátzcuaro, Michoacán, rodeado de personas disfrazadas con indumentaria y máscaras de ancianos que se preparaban para ejecutar la tradicional “danza de los viejitos’’, típica del lugar.

Si por querer un nuevo México, un México democrático y justo, porque piensa diferente, tiene carácter autónomo y opinión propia fundada en la razón y en la historia es cuestionado y señalado, aseguró, “no pasa nada''.

“Hagámoslo por México, tengamos fe. Ánimo y que dios los ayude. Saludos. Arriba México. Vamos por México, con M de Monreal’’, dijo.

Cabe recordar que Monreal Ávila presentó el pasado viernes una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de su correligionaria Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por haber difundido en su programa Martes del Jaguar que transmite en redes sociales conversaciones privadas que, vía WhatsApp, sostuvo con Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Hay que tener calma. Hemos resistido mucho. Creemos en México. No queremos el rencor y el odio. Creemos en la reconciliación nacional.

“A todos los mexicanos y mexicanas, hay que estar juntos.

“No hagamos caso de la guerra sucia, no hagamos caso de esta confrontación, no hagamos caso de aquellos que quieren todavía enturbiar y contaminar más, polarizar más el ambiente; no es correcto’’, expresó el senador zacatecano desde tierras michoacanas.

Desde su óptica, urge la reconciliación.

“Necesitamos que no nos contagie, no nos contamine esta ola de rencor. Lo que estamos intentando hacer es construir un México distinto, un México más democrático, un México mejor’’.

