Ricardo Monreal denunciará a Layda Sansores por publicar sus conversaciones privadas

Ricardo Monreal Ávila anunció que procederá legalmente contra Layda Sansores, gobernadora de Campeche y correligionaria suya, por la difusión de sus conversaciones privadas.

El coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aspirante a la candidatura presidencial lamentó que la mandataria campechana no haya atendido el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que era de mal gusto pretender hacer públicas conversaciones privadas.

“Cuando hizo el martes el llamado yo le hice eco y lo dije públicamente, que, si se abstenía de cualquier mención, o de cualquier circunstancia en mi contra, yo también atendería el llamado del presidente. Que dependía de lo que presentara y que si ella ejecutaba alguna acción o conducta ilegal lo iba a denunciar.

“Lo único que estoy haciendo es ser congruente ahora y no me voy a detener. Voy a exigir que haya sanción para quien haya violado la Constitución y la ley’’, afirmó.

Ante ello, Monreal adelantó que ya prepara de manera personal la denuncia penal que habrá de presentar en breve de manera formal.

“Empecé a redactar; ahora estamos redactando y estoy intentando revisar jurisprudencia, precedentes legislativos y jurisdiccionales, para que pueda tener seriedad y consistencia la denuncia penal que presentaré en las fiscalías. Entonces, vamos a esperar estos días. La estoy formulando personalmente, la estoy haciendo personalmente y espero presentarla en los próximos días’’.

Monreal Ávila respondió, a pregunta específica en el sentido de si la última afrenta en su contra rumbo a la designación del candidato presidencial de Morena, ahora a cargo de Sansores, lo hará renunciar a su militancia morenista, que si no lo hace es por el respeto que le tiene al presidente López Obrador.

“Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha, y no voy a salir por la puerta trasera de Morena, y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto.

“Tengo mi criterio propio, mi autonomía de pensamiento, no creo en el pensamiento universal y no soy traidor por querer democratizar las decisiones de mi organización política.

“Soy un hombre que cree en la democracia, soy un idealista que cree en la mejoría del país. No creo en el odio ni en el rencor, creo en la reconciliación y eso no me hace traidor a nada ni a nadie. Soy un hombre de convicciones profundas y por eso estoy luchando porque el estado de Derecho, la legalidad impere por encima de todo y de todos’’, dijo el senador morenista.

Cabe recordar que Layda Sansores acusó el pasado martes al senador zacatecano de traición a Morena por haber apoyado a la oposición en la Ciudad de México en los últimos comicios por las alcaldías capitalinas, y probó con la difusión de conversaciones de Whatsapp negociaciones de carácter político entre Monreal y Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Finalmente, aseguró que “es una lástima que se presente este tipo de espectáculos a la población. No coincido con este tipo de ataques desde el propio gobierno. Los podría esperar de opositores, pero nunca de mi propia organización política.

“Y lo único que voy a hacer es responder con nivel y responder con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, que es lo que me queda por dignidad’’.

rolando.ramos@eleconomista.mx

kg