En conferencia de prensa matutina y como parte del informe sobre quién es quién en los precios de las gasolinas, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, informó que dicha dependencia ha cerrado 13 gasolineras desde que entró en vigor la nueva norma que obliga a las estaciones de servicio a dar "litros de litro".

Detalló que durante el fin de semana, la Profeco realizó 65 verificaciones a gasolineras para revisar si cumplían con la NOM-005.

"Tuvimos verificaciones jueves, viernes y sábado. Hicimos, en estos tres días, 65 verificaciones. Encontramos 48 gasolineras que ya habían adaptado y cambiado sus bombas, un porcentaje alto, 74 por ciento; encontramos 4 gasolineras que estaban cerradas porque precisamente estaban cambiando o adecuando las bombas a la nueva norma, es el 6% de las estaciones visitadas; y cerramos 13 gasolineras porque esa es la sanción, es cerrarlas hasta que actualicen sus bombas", indicó en Palacio Nacional.

Investigan robo de medicamentos oncológicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador describió como muy raro que se hayan robado miles de medicamentos contra el cáncer de una bodega del gobierno, por lo que se avanza en las investigaciones, no sin antes señalar que le costó mucho al gobierno traerlos desde Argentina.

“No puedo hablar más sobre el tema por el sigilo que se requiere. Decirle a los padres que estamos procurando abastecer los medicamentos a todos los hospitales“, indicó en conferencia de prensa matutina.

Asimismo, manifestó que “no somos inhumanos, tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona si no cuentan con los medicamentos”.

Sin embargo, el mandatario no dejó pasar la ocasión para reprochar a sus "adversarios" que tratan de proyectar una imagen de su gobierno que no corresponde a la realidad, "como si fuésemos insensibles, como si no nos importa el problema, pero no es así".

Reitera llamado a España para que pida disculpas por la conquista

En el marco del Día de la Raza, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el 12 de octubre es una fecha “muy polémica”, al tiempo que insistió que España debe disculparse con los pueblos indígenas por los 500 años de la Conquista.

"Se trata de una fecha muy polémica de confrontación de ideas y también de confrontación política", expresó sobre la manifestación que estaba convocada este lunes para retirar la estatua de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma.

El mandatario añadió que "seguramente en Madrid hay una ceremonia" por este día, aunque, dijo, aquí ya no se conmemora. “Pero sí es importante que se conozca lo que sucedió o tener información sobre lo que sucedió en este encuentro, descubrimiento o como se le pueda llamar".

Por ello, insistió en que tanto España como el Estado mexicano deben "ofrecer disculpas a los pueblos originarios para lograr la reconciliación", pues "se piensa que todo esto sucedió hace mucho tiempo y ya se olvidó, pero no. Es mejor que todos con humildad ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios y que se inicie una etapa nueva en nuestras relaciones", subrayó.

Pide a simpatizantes que no caigan en provocaciones con opositores

El mandatario llamó a los partidarios de su gobierno a que no caigan en provocaciones con los manifestantes de FRENAAA en el Zócalo de la Ciudad de México, esto a raíz de agresiones reportadas el fin de semana.

Asimismo, aseveró que la protección de los manifestantes está asegurada. "No caigas en ninguna provocación, que no nos metamos con ellos; los conservadores en México están muy molestos y también es un movimiento mundial, el conservadurismo en el mundo hace lo mismo", dijo.

Defiende su derecho de réplica con los medios de comunicación

El mandatario mexicano expresó que hay personajes que no están entendiendo la transformación que se está llevando a cabo en México, entre ellos los medios de comunicación.

"El New York Times está igual que el Reforma, no hay ninguna diferencia. Esto lo digo por un escritor, periodista muy bueno, que respeto, que habló de que yo no debería de estar replicando y estar hablando de los medios. Yo creo que no está entendiendo el proceso mexicano, lo digo con todo respeto", dijo en Palacio Nacional.

Añadió que "afortunadamente podemos aclarar, replicar, argumentar y periodistas como a él le parece extraño que utilicemos nuestro derecho de réplica, y ya no, eso no funciona así", defendió.

Asimismo, señaló que “llegamos al extremo de que los medios pusieron a un presidente, que lo exaltaron, lo proyectaron. Llegó a sentirse de que era un estadista. Todos los medios y todavía no han ofrecido disculpas. No todos, hubo excepciones. Pero los más influyentes hicieron como una telenovela”.

Rechaza hablar sobre el proceso interno de Morena

El presidente se rehusó a comentar sobre el conflicto por la renovación de la dirigencia partidista de Morena, pues, dijo, no es mi responsabilidad, tengo otros asuntos que tratar.

"Creo que la transformación de México tiene que ver con la ciudadanía, no hay partido que solo pueda hacer la transformación, la ciudadanía la está haciendo”, además de recalcar que Morena es una cosa y el gobierno es otra; "tenemos que representar a toda la gente, así que no puedo estar hablando mucho de estos temas", añadió.

Plantea la incorporación de militares en retiros en servicio de protección federal

El mandatario planteó que aquellos militares o policías federales en retiro, puedan incorporarse al Servicio de Protección Federal, el cual estará enfocado en la vigilancia de oficinas gubernamentales.

"Estaríamos buscando un acuerdo para que sigan recibiendo lo que por derecho les corresponde, pensiones y jubilación, incluso los servicios médicos, prestaciones, y al mismo tiempo poder trabajar en el servicio de protección federal, esto ayudaría mucho por la experiencia que tienen", consideró.

López Obrador expresó que lo anterior también se está planteando debido a que existen empresas que se dedican a dar seguridad privada, sin control y abusando de sus trabajadores.

"Hay muchas empresas sin control que ofrecen protección, y hay que poner orden, desde luego sin limitar que puedan seguir dando estos servicios porque son complementarios, ayudan a proteger a la gente", dijo.

"Conozco casos de compañías que tienen contratos con dependencias de gobierno que pagan el salario mínimo a sus empleados y no les ofrecen ninguna prestación", enfatizó.

En tanto, añadió que hoy se realiza la graduación de los primeros 1,000 nuevos elementos del Servicio de Protección Federal (SPF).