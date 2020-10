Manifestantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) marcharon la mañana de este sábado 3 de octubre desde el Monumento a la Revolución a la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México y ampliaron el plantón que permanecía sólo en una mitad del Zócalo.

Los integrantes de FRENAAA recorrieron con calma las avenidas Juárez, Eje Central y 5 de Mayo como parte de su protesta contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras el paso de los manifestantes, alrededor de las 11:50 horas, se normalizó la circulación en Eje Central con dirección a Plaza Garibaldi.

Elementos de seguridad vigilaron la marcha, sin impedir el paso de los manifestantes, a diferencia de hace semana y media, cuando bloquearon el avance del contingente en Avenida Juárez.

Manifestación en este momento en el Zócalo de la Ciudad de México, #CDMX. Webcam #EnVivo las 24 horas ��https://t.co/r57kXqn96E desde @GranHotelCM. pic.twitter.com/h7p4vUgrvk — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 3, 2020

En su conferencia matutina del pasado 21 de septiembre, el presidente López Obrador reiteró que persiste el derecho a la manifestación y comentó que sus detractores pueden esperar a la revocación del mandato para convocar a la ciudadanía y así revocar su periodo al frente del Ejecutivo federal.

“Es su derecho, hay que garantizarlo, nada más que tiene que ser auténtico. No va a haber manifestaciones en carro, ahora pues fue un avance porque ya es una manifestación de otro tipo, ya son casas de campaña, pero que no sean sólo las casas de campaña, que se queden ahí y que se queden los dirigentes, que no se vayan a hoteles (…) que se queden con sus simpatizantes”, dijo el mandatario.

