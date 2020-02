El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que el 80% de los 250 elementos de la Policía Federal que el miércoles participaron en manifestaciones y bloqueos en la Ciudad de México, ya aceptaron el programa de retiro y, por ende, ya no pertenecen a la corporación.

“Es un grupo pequeño, no desestimamos, el 80% de ellos ya fueron incorporados al programa de retiro. Cualquier elemento de la Policía Federal que no tenga interés de pasar a la Guardia Nacional o reescribirse en alguna otra opción de seguridad, puede incorporarse al programa de retiro, y no es imprescindible que recurra a un abogado.

“No hay absolutamente ninguna razón para manifestarse, quien no quiera, tiene las ventanillas abiertas para incorporarse al programa de retiro. Haría un llamado a los elementos a que se acerquen a las autoridades, e inicien su proceso”, dijo Durazo entrevistado luego de la Reunión Binacional de Planeación y Seguridad Fronteriza.

Sin embargo, entrevistado por separado, Mario Alberto Lover Martínez, uno de los dirigentes del movimiento opositor, calificó como un engaño de parte del gobierno y de la Secretaría de Seguridad que se diga que están pagando las liquidaciones. Afirmó que quienes voluntariamente aceptaron el plan de retiro que les propuso el gobierno, no han recibido sus pagos, y se les amenaza con causar baja de corporación en caso de no asistir a laborar, por abandono de servicio.

El movimiento de policías informes con su trasferencia a la Guardia Nacional no descartó continuar sus movilizaciones y cierre de vialidades en la capital del país.

