El principal mensaje de los habitantes de la capital del país que votaron por la oposición al gobierno federal y de la Ciudad de México es que ya se dejen de usar los colores de los partidos políticos para gobernar, afirma tajante Mauricio Tabe Echartea.

Entrevistado durante su visita a la redacción de El Economista, el alcalde electo de Miguel Hidalgo dice tener claro que el mensaje implícito en ese sufragio es el cansancio de que se gobierne solo para unos.

La administración pública debe ser para todos. Aquí no hay buenos y malos; los de un lado y los del otro; los que me aplauden y los que no. Esa es la visión a la que los capitalinos dijeron ya basta, remarca.

En ese sentido, aclara que los alcaldes surgidos de la oposición no funcionarán como un contrapeso, “porque, ni son Congreso, ni representan una visión ideológica”, sino a todos los ciudadanos de cada una de las demarcaciones que gobernarán.

Lo único que queremos es un trato justo. Que no nos vayan a relegar, sino sí vamos a saltar, advierte.

Desde su perspectiva, los resultados de las elecciones del 6 de junio pasado demuestran que la Ciudad de México no está escriturada, ni para un partido y menos para un personaje político.

“A aquel señor que se sentía dueño de la ciudad, la CDMX le dijo espérame tantito, si no das resultados no te refrendo. Que (Andrés Manuel López Obrador) lea los mensajes que quiera leer en la víspera de su ratificación como presidente. Hoy le da una lección muy fuerte de que, sin resultados, no se mantienen, ni los aplausos, ni la legitimidad del gobierno”.

El tambien diputado local con licencia expone sus primeras acciones una vez que asuma el cargo: poner fin a malas practicas de extorsión, detonar el mercado laboral local, así como la articulación con las alcaldías del bloque opositor para compartir mejores prácticas de gobierno.

A la alcaldía le tocagenerar certidumbre

El político surgido de las filas del Acción Nacional y que compitió en una alianza con el PRD, señala como una de las prioridades de su gobierno la reactivación económica.

En esa tarea, subraya, a la alcaldía le corresponde generar certidumbre para los que tienen un negocio y ayudar a que los establecimientos estén abiertos.

No seremos de los gobiernos que presumen cuántas clausuras logran, aunque, cuando haya irregularidades que pongan en riesgo la seguridad de los vecinos y consumidores o el patrimonio de la comunidad, se tomarán medidas , pero -enfatiza-, eso tiene que ser la última medida.

Asegura que el gobierno de Miguel Hidalgo será aliado de los emprendedores, por lo que los funcionarios de la alcaldía “no van a estar encima de quienes generan empleo”. Incluso, pide denunciar a malos servidores que pretendan extorsionar y promete actuar en consecuencia.

“La autoridad debe tener empatía con las personas que arriesgan su capital en un negocio y generan empleo”, dijo.

Otra acción de su gobierno será promover que empresas y negocios contraten a vecinos de la Miguel Hidalgo. “Si los vecinos tienen ingresos, van a poder consumir en los negocios de sus colonias”.

Tabe Echartea apunta que hay un muchos negocios en la alcaldía que requieren mano de obra y también hay gente de la demarcación que busca empleo; hay forma de conectarlos a ambos para generar un círculo de ganar-ganar.

Según lo que plantea, la alcaldía buscará ser intermediario entre los que buscan trabajo y los que requieren personal, con el fin de contribuir a la reactivación económica de empresas y hogares.

Subraya que la actividad económica de Miguel Hidalgo puede compararse con la dimensión de las de algunas entidades federativas, en términos de lo que contribuyen al Producto Interno Bruto nacional.

En esa zona se concentran alrededor de 5% de las unidades económicas de la Ciudad de México, donde laboran alrededor de 800,000 personas. La principal actividad económica son los servicios.

También llama la atención en que, con las medidas implementadas por la autoridad para contener la pandemia de la Covid-19, muchos corporativos asentados en la alcaldía tuvieron que despedir personal, sin embargo, en estos momentos comienza, de manera paulatina, una reapertura de la actividad económica.

Para identificar las medidas necesarias para apuntalar ese proceso, busca ya acercamientos con las cámaras y organismos empresariales, con el objetivo de implementar acciones que contribuyan a que se vuelvan empresas solidarias con los vecinos.

En su opinión, la buena fama de una alcaldía para hacer negocios es lo que hace que la gente que quiere emprender lo haga en esa zona de la ciudad y no en otra.

Asegura que se evitará que los emprendedores tengan que caminar por un laberinto burocrático, para poder cumplir con los trámites para abrir un negocio. Para ello, se echará mano de herramientas tecnológicas que eviten la discrecionalidad del servidor público.

“Lo que se buscará es que Miguel Hidalgo tenga un clima favorable para hacer negocio”, menciona.

Por otra parte, aclara que la reactivación económica no será mediante la repartición de “migajas a través de tarjetas o microcréditos o apoyitos que terminan siendo pura corrupción en los que los beneficios quedan en los intermediarios y siendo articuladores de rehenes políticos”.

En otro orden, el político panista, indica que los alcaldes surgidos de la oposición pretenden compartir mejores prácticas y experiencias de gobierno exitosas, con el fin de que las intervenciones tengan mayor alcance y probabilidad de éxito.

Por otra parte adelanta que establecerá alianzas con organizaciones de la sociedad civil para implementar acciones sociales en beneficio de grupos vulnerables para romper círculos de adicciones y violencia.

─Mauricio, ¿que va a hacer con las clientelas electorales de la alcaldía?

─Las vamos a enseñar a vivir sin mecate.

Los vecinos de Miguel Hidalgo contribuyen con 3,600 millones de pesos al año, por concepto de predial; la alcaldía solo ejerce un presupuesto anual de 2,200 millones de pesos.

politica@eleconomista.mx