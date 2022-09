María Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido, exige a la FGR que atraiga su caso

Desde la Cámara de Diputados, María Elena Ríos Ortiz, víctima de un ataque con ácido, pidió al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que se atienda la orden de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que atraiga su caso.



Además de llamar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a fin de que el juez Ponciano Velasco deje de revictimizarla, ya que ha permitido más de 10 amparos por parte de la defensa de Juan Antonio Vera Hernández, hijo del exdiputado del PRI, Juan Vera Carrizal, y quien es el actor intelectual del ataque con ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.



“No soy la víctima que quieren, porque la víctima que necesita toda la gente, especialmente este sistema, es a la mujer que está llorando, que está encerrada, que no hace nada, que no pide justicia, porque ese tipo de víctimas le conviene al Estado y yo desde hace mucho tiempo deje de ser una víctima, soy una sobreviviente que lo único que pide es justicia”, expresó.



Ríos Ortiz relató que a lo largo de estos tres años ha tenido que transitar por un proceso legal lleno de corrupción, ya que no han detenido al quinto implicado, Juan Antonio Vera Hernández, hijo del exdiputado del PRI, Juan Vera Carrizal, quien “aún se encuentra en prisión preventiva; ha sido tanto el tráfico de influencias y corrupción que no ha podido llegar siquiera a la etapa intermedia”.



Señaló que el gobernador de Oaxaca, junto con la familia de Vera Carrizal, hizo una campaña de desprestigio en su contra, violentando sus datos personales, “diciendo que me ha dado 2 millones 600 mil pesos, cosa que la CNDH desmintió, pues no tienen acreditada esa cantidad”.



Ríos Ortiz mencionó que a raíz de esta situación el pasado 25 de agosto el fiscal Arturo Peimbert “me citó en Coyoacán, en la Ciudad de México, porque me tienen vigilada, para decirme que no van a detener a Juan Antonio Vera Hernández, porque no quiere problemas con el gobernador de Oaxaca. Estoy exigiendo justicia y mi derecho a la salud, porque yo no nací quemada y tengo todo el derecho a reconstruirme y rehabilitarme”.



“Se dejó en dicho que no se haría justicia en el intento de feminicidio en mi contra, porque Juan Antonio Vera Carrizal es prestanombres de 18 gasolineras de Alejandro Murat y de su padre, José Murat, por eso no tengo justicia y la estoy exigiendo”, concluyó.



Por su parte, la diputada María del Carmen Bautista Peláez (Morena) hizo un llamado enérgico al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, para que a través del fiscal general de dicho estado, Arturo Peimbert Calvo, ejecute a la brevedad la orden de aprehensión en contra de Juan Vera Hernández, hijo del exdiputado del PRI, Juan Vera Carrizal, actor intelectual del ataque con ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.



En rueda de prensa, acompañada por María Elena Ríos Ortiz, recordó que la saxofonista oaxaqueña el 9 de septiembre de 2019 sobrevivió a un ataque “cobarde” con ácido. “Su lucha no ha cesado y a pesar de las trabas ha sido constante en recalcar que se aplique la ley a los culpables”.

rrg