El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá al Congreso de la Unión tres iniciativas, una de ellas para que el mando de la Guardia Nacional se transfiera de la Secretaría de Seguridad federal a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“No quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y además esa policía no cumplió, no actuó con el profesionalismo, no tuvo el apoyo que necesitaba, los elementos tenían que acampar, vivir en hoteles, en situaciones lamentables”, argumentó.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, dijo que su interés es que la Guardia Nacional “se siga consolidando, pero no queremos que pase después a Gobernación o a cualquier otra institución y en seis años esté echada a perder”.

“Por eso voy a proponer en su momento que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional como existe la Fuerza Aérea, de la Defensa, una rama, porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero convienen al país”, refirió.

Indicó que las otras dos reformas que propondrá, una será en materia eléctrica y otra en materia electoral para renovar a los consejeros del INE, abaratar los costos de los comicios y eliminar a los legisladores plurinominales.

Promete no intervenir en la Corte sobre ampliación de gestión

El presidente López Obrador ofreció que no intervendrá en la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la ampliación de la gestión de su presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hasta 2024.

“Aprovecho también para decir que voy a estar pendiente del resultado de la consulta en la Corte y que yo no puedo votar ahí, no me corresponde, no es como antes, que el presidente era el que decidía, ahora no, aunque nuestros adversarios digan lo contrario.

“Pero sí decir que es una oportunidad histórica que tiene el Poder Judicial para renovarse, que si dejan pasar la oportunidad va a ser muy difícil que ese Poder se limpie de corrupción. Todos tenemos, todos tenemos que ayudar a purificar la vida pública de México, todos”, mencionó.

jorge.monroy@eleconomista.mx