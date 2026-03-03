Mundial 2026: Aumenta el interés de renta de locales comerciales

Abrir un negocio físico requiere de planificación, entre encontrar la ubicación, la extensión y el monto de la renta. No obstante, existe otro factor clave: la temporalidad, como el Mundial 2026.

En este sentido, de octubre a diciembre de 2025, el interés por rentar un espacio comercial incrementó, ya que las visitas agendadas aumentaron 103% en comparación al último trimestre de 2024, de acuerdo con Spot2.

De acuerdo con la plataforma, el acumulado anual tuvo un incremento de 188% con respecto a 2024, lo que implica un aumento de casi tres veces del año previo. Este incremento puede deberse especialmente ante períodos de alta demanda como el Mundial 2026.

Cuando el interés se acelera, los locales bien ubicados y funcionales duran menos tiempo disponibles y la negociación se vuelve más exigente para quien llega tarde”, indica Vianey Macías, jefa de investigación de mercado en Spot2.

Negocios se preparan con nuevos espacios físicos rumbo al Mundial 2026

La necesidad de aprovechar el incremento de ventas por la visita de extranjeros por el Mundial no ha parado, porque en lo que va del año 2026, se registró una alza de 140% en las visitas de espacio comerciales con respecto al mismo periodo de 2025.

“El cierre de 2025 muestra un repunte en la intención de abrir o preparar puntos de venta, y parte de esa conversación ya trae en el radar el Mundial 2026”, menciona Vianey Macías.

En este contexto, el interés por rentar un local se vio desde la mitad de 2025, una señal de planeación para encontrar un espacio con una ubicación estratégica cercana a las sedes del Mundial 2026.

Cabe mencionar que encontrar el espacio ideal no es un proceso rápido, dada la variedad de espacios y las comparaciones entre opciones. Además el proceso puede llevar semanas o incluso meses por revisiones de contrato, garantías y tiempos de entrega.

Espacios comerciales con mayor interés

Vianey Macías aconseja que para elegir un local, primero hay que mapear lo que va al frente y qué se queda atrás (como la preparación de alimentos, almacén o sanitarios). Esto determina si realmente el espacio es conveniente para el negocio.

No siempre conviene empezar grande, conviene empezar con lo que se puede operar bien”.

De acuerdo con la plataforma, los espacios más buscados en 2025 fueron los de 61 a 150 metros cuadrados, con una representación del 36% de las visitas agendadas. Esto se debe a que es un tamaño que permite que la atención al cliente, la operación y el almacenamiento sean armónicos.

Mientras que en segundo lugar están los espacios de 21 a 60 metros cuadrados, con un 29%; sin embargo, del total anual, el 44% de las citas se concentraron en el último trimestre del año, por lo que el interés en rentas en espacios compactos aumenta conforme se acercan las festividades.

Además, los locales pequeños que están por debajo de los 60 metros cuadrados no se quedan atrás, debido a que en 2024 representaron el 23% de las visitas, mientras que en 2025 aumentó a 37% en el acumulado anual y a 47% en el último trimestre.

La especialista señala que una alerta de que el local no es el adecuado, genera ineficiencias operativas, como la falta de espacio, lo que afecta la operación y rentabilidad.