Kristi Noem enfrentará audiencia en el Senado por campaña contra la inmigración

La secretaria ⁠del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se enfrentería a duras preguntas sobre la ⁠campaña de represión migratoria del presidente Donald Trump durante una audiencia en el Senado este martes, con la financiación de su departamento aún estancada debido a las objeciones demócratas a sus tácticas agresivas.

Noem, nombrada por el presidente republicano el año pasado, también ⁠podría responder a preguntas sobre otros asuntos, ⁠como las posibles amenazas a Estados Unidos tras los ataques estadounidenses a Irán y los informes sobre desorden dentro de su departamento.

La exgobernadora de Dakota del Sur ha supervisado la agenda migratoria de Trump, incluido el despliegue de miles de agentes federales enmascarados en ciudades estadounidenses, donde han peinado barrios en busca de posibles infractores de las leyes migratorias y se han enfrentado con los residentes.

Noem tiene previsto testificar ante el Comité Judicial del Senado este martes y ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes el miércoles.

Trump ha dicho que las deportaciones masivas son necesarias tras los altos niveles de inmigración ilegal bajo el mandato de su predecesor demócrata, Joe Biden, y ha defendido la labor de Noem.

Las críticas a Noem se intensificaron después de que agentes federales de inmigración mataron a dos ciudadanos de Estados Unidos en Mineápolis en enero. En ambos tiroteos, Noem se apresuró a calificar a las víctimas de "terroristas nacionales" en lugar de esperar a que se completara la investigación, lo que le valió las críticas tanto de demócratas como de republicanos, ya que las pruebas videográficas desmentieron sus afirmaciones sobre los hechos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos es una agencia dependiente de su departamento.

Los demócratas del Congreso se han negado a aprobar nuevos fondos para su departamento sin que se introduzcan cambios en las prácticas de control de la inmigración. La financiación para el departamento, que cuenta con 260,000 empleados, expiró el mes pasado, pero la mayoría de sus operaciones de control de la inmigración y seguridad nacional se consideran esenciales ⁠y continúan.

Los demócratas de la Cámara de Representantes iniciaron en enero un proceso ⁠para destituir a Noem, alegando que los agentes de ⁠inmigración bajo su liderazgo han violado los derechos civiles de los ciudadanos estadounidenses, que ella ha bloqueado la supervisión del Congreso sobre ⁠los centros de detención de migrantes y que ha adjudicado contratos gubernamentales a empresas afiliadas al Partido Republicano y a personas relacionadas con sus allegados.

Es probable que la iniciativa de destitución fracase, ya que la Cámara está controlada por los republicanos.

Durante su testimonio, Noem también podría enfrentarse a preguntas sobre las acciones de su principal asesor, Corey Lewandowski, aliado de Trump desde hace mucho tiempo.

Las políticas de inmigración de Trump, que en su día fueron un punto fuerte, podrían ahora suponer un lastre para los republicanos que intentan mantener el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

⁠Una encuesta de Reuters/Ipsos realizada en febrero reveló que, aunque la mayoría de los estadounidenses apoya la deportación de los inmigrantes sin estatus legal, alrededor del 60% cree que los agentes de inmigración han ido demasiado lejos.