El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá al Congreso de la Unión tres reformas, una de ellas constitucional en materia electoral para “democratizar” los comicios, eliminar los plurinominales, reducir costos y renovar a los actuales consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunque apenas ayer dijo que fueron limpias las elecciones federales del 6 de junio organizadas por el INE, el presidente López Obrador afirmó que requiere una reforma electoral “para haya independencia en todo el proceso de las elecciones”.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, mencionó que hizo saber de esta intención a los empresarios durante la reunión que sostuvo con ellos la semana pasada. También destacó que él presentará la iniciativa, pero serán los legisladores federales los que decidan si la aprueban o no.

“Que no domine el conservadurismo, que haya democracia, porque durante mucho tiempo se han inclinado los que deberían de actuar como jueces en favor de los grupos de interés creados; entonces tenemos que buscar la forma de que quieres coordinen los procesos electorales sean gente de inobjetable honestidad, rectos, auténticos demócratas, se los dije a los empresarios. ¿Qué es un demócrata? Una gente que independientemente de su origen, de clase o de manera de pensar, actúa con rectitud, no es un demócrata el que dice: no podemos permitir que llegue a la Presidencia un populista”, consideró.

Aseguró que su propósito con la iniciativa de reforma electoral es que no haya una democracia sólo para las élites, y que se reduzcan los costos en la organización de los comicios.

“Los costos, no es posible que se destinen 20,000 millones de pesos a las elecciones para partidos, el INE y el Tribunal, no está el país para eso, son las elecciones más caras del mundo. A bajar esos costos. Necesitamos los recursos para el desarrollo, el bienestar del pueblo”, afirmó.

López Obrador mencionó que otro de sus propósitos es que se eliminen a los 200 Diputados federales y 32 Senadores por la vía plurinominal.

“¿Para qué tantos diputados? Por qué no nada más se quedan los de mayoría, por qué no se quitan los 200 plurinominales, pero no solo en la Cámara de Diputados, también en la de Senadores? Vamos a reformar la ley, la Constitución, para que haya democracia plena. Si no quieren los legisladores, nada por la fuerza”, sostuvo.

El presidente López Obrador fue cuestionado durante la conferencia sobre si su iniciativa contendrá la renovación de los integrantes del Consejero General del INE, ante lo cual respondió afirmativamente, aunque dijo que analizará el mecanismo para ello.

“Vamos a analizar, porque ahora no es así, resulta que son los partidos los que nombran (a los consejeros). Tenemos que buscar la forma de que de verdad sean ciudadanos honestos y demócratas, que no estén controlados por el Ejecutivo, por el presidente, pero tampoco por los grupos de intereses creados, que no los controle la oligarquía, que dependan del pueblo”, apuntó.

Finalmente, López Obrador dijo que las otras dos reformas que propondrá será una constitucional para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, y otra para pasar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.