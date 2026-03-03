Ganancias de Fresnillo suben más de 80% por alza de metales preciosos; fija un dividendo récord

La minera mexicana de metales preciosos Fresnillo ⁠informó este martes de un aumento de casi el 81% en sus ⁠ganancias anuales, impulsado por ⁠el alza de los precios de los metales preciosos, y propuso un dividendo récord.

El dividendo final de la empresa elevó el pago total para 2025 a 950 millones de dólares, o 128.92 centavos por acción, por encima de su política tradicional de distribuir el 50% de los beneficios ajustados.

La minera, que está ampliando su presencia en Norteamérica con la adquisición el año pasado de la canadiense Probe Gold, dijo que la producción de plata estaba en línea con las previsiones y que la ⁠producción de oro superó ⁠las expectativas.

También reiteró ⁠su previsión para 2026.

La empresa declaró unas ⁠utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de 2,800 millones de dólares para los 12 meses que finalizaron el 31 de diciembre de 2025, en comparación con los 1,550 millones de dólares ⁠del año anterio