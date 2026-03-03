Jornada laboral de 40 horas forzará a los líderes a transformar la cultura y evitar burnout

Uno de los primeros pasos para que las empresas se adapten a la reducción de la jornada laboral de 40 horas es cambiar la creencia de que más horas equivalen a mayor productividad, un temor que persiste en la cultura empresarial.

La realidad es que entre más horas de trabajo las empresas pueden presentar el efecto contrario. “La exposición a accidentes laborales es mayor o deriva en eventos más graves”, menciona Simón Castillo, gerente de práctica para distribuidores internacionales y director regional para las Américas en Hogan Assessments.

En este sentido, para que las empresas transiten adecuadamente con la reducción de la jornada laboral, debe haber un cambio en la cultura empresarial.

Largas jornadas: riesgos operativos y desgaste organizacional

Cambiar la mentalidad sobre las horas de trabajo es un reto, ya que esta creencia ha persistido durante años. Por ejemplo, quedarse por más tiempo en la oficina e ignorar el agotamiento llegan a ser normalizadas en algunas organizaciones.

Victoria Zapata, directora general de HR Tools, advierte que las consecuencias de este enfoque pueden derivar en síndrome de burnout. “Vemos a gente rindiéndose, porque es demasiada carga. Veo que en México es distinto con otros países, porque lo que hacen cinco personas, en nuestro país lo hacen tres o dos”.

Aunado a que el agotamiento es uno de los síntomas, para las empresas de manufactura, el riesgo en materia de seguridad laboral aumenta, lo que para una pequeña empresa puede impactar en el aspecto financiero y operativo.

El punto de vista de los líderes como clave en la mentalidad

El cambio cultural sobre los beneficios del descanso depende mayormente de la postura que adopten los líderes.

Victoria Zapata puntualiza que los jefes deben ver a la reforma laboral y el descanso como algo positivo. “Es un punto importante porque ellos también están en la misma línea, muchos de ellos trabajan varias horas. Si estás viviendo estas presiones, ¿por qué no cuidar también a tu gente?”.

Asimismo, los especialistas mencionan que el cambio interno es una oportunidad para los jefes en emplear el liderazgo de servicio que prioriza el bienestar de los demás por encima de los resultados.

En México, los colaboradores requieren empatía por parte de sus jefes, ya que el 63% desearía que sus superiores dejaran de ser emocionalmente explosivos o impredecibles, refiere Simón Castillo.

Por ello, mencionan que la transición de la reducción de la jornada laboral requiere mayor atención de los jefes sobre el bienestar de los colaboradores.

Las recompensas del descanso

Al concluir una jornada laboral intensa, la recomendación para que el cuerpo se recupere es descansar por lo menos un día. “Si una persona trabaja ocho horas al día, pero en realidad llegan a ser 10, 12 o hasta 15 horas seguidas contando traslados, para recuperarse necesitaría un día o dos de descanso”, señala Gabriel Gutiérrez, investigador del Departamento de Biología Celular y Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por ende, las empresas pueden ver el descanso como una prevención ante el agotamiento y sin afectar la productividad. “La pandemia nos dio esa sacudida a todos como un llamado de atención para recordarnos que la vida debe ir más allá de la relación laboral”, refiere Victoria Zapata.