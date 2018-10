El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió revisar las circunstancias en las que se desapareció en 2007, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Ante la demanda de dirigentes magisteriales de 1968, para que el Estado mexicano ofrezca una explicación sobre la matanza de hace 50 años en Tlatelolco, Obrador prometió revisar la situación.

Al rendir un homenaje en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, López Obrador dijo que es una demanda justa de los dirigentes que participaron hace 50 años en ese movimiento, que el Estado mexicano ofrezca una explicación de los hechos ocurridos.

Aunque no aclaró si se trataría de una nueva Obrador comentó que el encargado de atender esa demanda será Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.

“Vamos a que esta petición la atienda; Alejandro Encinas que va a ser subsecretario de Derechos Humanos; que se revise en qué situación está esta Fiscalía para que ellos resuelvan en la Secretaria de Gobernación, que dicho sea de paso ya no va a ser la misma secretaria de siempre, porque ya no va a tener funciones policiacas ni de espionaje. Va a ser una Secretaria de Gobernación para garantizar los derechos humanos; él va a haber esto.

“Se va a analizar este planeamiento, lo va a hacer Alejandro a Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, porque no queremos abrir Fiscalías para todo, lo que desean es que haya justicia, no crear aparatos que muchas veces sólo sirven para simular que va a haber justicia y al final de cuentas no se hace nada. Hay muchas fiscalías que se han creado, muchas dependencias, institutos y al final de cuentas han servido nada más para tratar de legitimar la corrupción, el autoritarismo, la represión, entonces, ya eso se va a terminar. El gobierno en su conjunto tiene la responsabilidad de garantizar la justicia al pueblo. ¿Para qué estar creando nuevos organismos si esa es la función de la Secretaría de Gobernación, de la Fiscalía General? No se trata nada más de estar creando aparatos burocráticos, gastando el dinero del pueblo en mantener a burócratas de altos vuelos, a la autocracia dorada, ya eso se va a terminar”, aseveró.

“Desde luego que se tienen que atender las peticiones y esta es muy justa, de los dirigentes del 68, de sus familiares, y tiene que haber justicia”, añadió.

A finales de mes, estrategia de seguridad

En tanto, el presidente electo dijo que buscaba que pasara el 2 de octubre para dar a conocer, a finales de este mes, su plan de seguridad que se seguirá en su gobierno, así como los nombramientos de los próximos secretarios de la Defensa Nacional y Marina.

“Hasta finales de este mes, la verdad, quise que pasara este día, no quiero tomar una decisión en estos días, cercanos al 2 de octubre, quiero que pase el tiempo y luego por eso hablé de que para finales de octubre voy a dar a conocer la estrategia de seguridad y también los nombramientos del próximo secretario de Marina y de la Defensa”, comentó.

“En su momento vamos a hacer un planeamiento; a finales de este mes, sobre nuestra estrategia en materia de seguridad, vamos a buscar la paz, queremos que se acabe la guerra, que ya no se utilice esa palabra, ese término, lo queremos borrar del lenguaje del nuevo gobierno, está ya suprimido el utilizar ese término, ya no va a haber guerra en México, nunca más va a haber guerra, vamos a atender las causas que han originado la inseguridad y la violencia, y como lo acabo de decir ahora, vamos a que haya justicia, para que de esta manera, no haya violencia en nuestro país. Se va a aplicar la ley, no va a haber impunidad, no va a haber autoritarismo, nosotros no vamos a reprimir a nadie. Cuando hablo de una Guardia Civil es para garantizar la seguridad pública que se necesita garantizar a los ciudadanos sin el uso excesivo de la fuerza y con respeto absoluto a los derechos humanos”, aseveró.

“Va a haber justicia, nosotros luchamos por la justicia, este triunfo tiene ese distintivo, ganamos para que en México haya justicia, y que no haya autoritarismo”, refirió.

