Transición de Gobierno

López Obrador anuncia rotación en el gabinete si no funcionan Desde Durango, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que los integrantes de su gabinete no tendrán asegurado el cargo por seis años. Dijo que evaluará constantemente su desempeño, y si no funcionan, “vamos para afuera”, advirtió.