El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya no hará cambios al equipo de gabinete legal que ha designado hasta el momento.

“Ya no van a haber cambios; eso también quiero dejarlo de manifiesto para que no haya incertidumbre. Los que fueron propuestos como Secretarios (de Estado) van a tomar posesión”, afirmó Obrador en breve entrevista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde esta mañana tomó un vuelo rumbo a Acapulco, Guerrero, donde tendrá una gira de trabajo.

En otro tema, el Presidente electo reiteró que está dispuesto a que en su próximo gobierno se revise el expediente judicial por la matanza de 1968 en Tlatelolco, sin crear para ello una nueva fiscalía o instancia.

“Si, ya hablé sobre ese tema. Le encargué a Alejandro Encinas que revise la propuesta que está haciendo los del Comité del 68, y ver qué cosa es lo que procede. Independientemente de la creación de organismos, de aparatos administrativos, burocráticos, lo más importante es que haya justicia, porque siempre se piensa, primero en las oficinas, y luego en el (hecho). Aquí lo que nos importa es que haya justicia, y todo el gobierno va a estar dedicado a eso.

“La Secretaría de Gobernación, desde luego las Secretaría del Bienestar, la seguridad pública, todos vamos a buscar la justicia, para eso es el cambio, para eso fue la transformación, no va a ser un gobierno de simulación que va estar creando y creando infinitamente fiscalías, fideicomisos, fondos, pura faramalla, y al final de cuentas, no hay justicia, no hay honestidad, no hay desarrollo, entonces, ya cambia esto. El gobierno va a estar dedicado a servir al pueblo”, comentó.

Cuestionado sobre qué condiciones políticas y judiciales tendrá en su gobierno el ex presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, López Obrador refirió que promoverá la reconciliación.

“Es un asunto muy polémico, yo ya planteé ayer que nunca más se va a utilizar la fuerza en nuestro país, que no se va a reprimir al pueblo, que en mi carácter de Presidente, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, nunca voy a dar la orden de que el Ejército reprima al pueblo de México.

“Ese es mi compromiso, yo también deseo que haya reconciliación en el país, hay muchos -que también con razón- están exigiendo que se reabra los casos de justicia, de represión, yo creo que existen las instituciones que ahora van a actuar con absoluta libertad, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, pero también mi opinión es de que busquemos la reconciliación. Lo he dicho en otras ocasiones, estoy a favor del perdón, no del olvido. Perdón no significa impunidad, sino que pensemos en la reconciliación para ya no quedarnos anclados en el pasado, y hacer el compromiso de que nunca jamás va a haber represión, que no van a haber injusticias, corrupción, no va a haber impunidad, es decir, estamos hacia delante”, refirió.

