En la recta final del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercero y último año de ejercicio de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, las y los legisladores mantienen grandes pendientes en materia de violencia de género, salud, salarios, cultural, entre otros; por lo que se vislumbra un posible periodo extraordinario en ambas cámaras.

En el Senado es tan grande la agenda de pendientes y debido a que no dará tiempo de desahogarla en las tres sesiones ordinarias del pleno cameral que restan al periodo ordinario en curso, que la Junta de Coordinación Política (JCP) ya negocia convocar a uno o más períodos de sesiones extraordinarias después del proceso electoral del 6 de junio, informó Ricardo Monreal Ávila.

El presidente de la JCP y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta descartó la aprobación de decretos a toda velocidad y de manera mecánica por parte de la mayoría, sin permitir que la oposición ejerza su derecho al debate, en la recta final del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercero y último año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Monreal Ávila precisó el trabajo a desarrollar en esta semana, la última del periodo ordinario que concluirá el próximo día 30:

“Pretendemos hacer (reuniones de) comisiones, sesiones digitales, quizás una presencial si nos da tiempo: martes, miércoles y jueves… tenemos un cúmulo de trabajo muy importante que vamos a revisar con cuidado, porque no queremos apresurar el trabajo legislativo y no podemos sacar todo este trabajo en dos sesiones. Por responsabilidad no debemos hacerlo’’.

La Cámara Alta, estableció, no apresurará la aprobación de reformas, sobre todo porque después de los comicios federales intermedios y locales en todo el país habrá tres meses —de junio al 31 de agosto próximo, fecha en que terminará la Legislatura actual— para concretar los cambios pendientes en uno o más períodos extra de trabajo.

Hasta ayer las minutas remitidas por la Cámara de Diputados y pendientes de dictaminación en el Senado sobre cambios a distintas leyes, sumaban 136.

Entre los asuntos que se prevé que sí saldrán, porque su discusión está agendada desde hace dos semanas, destacan la aprobación de la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y de enmiendas a la Ley de Consulta Popular para armonizar la legislación secundaria con la letra de la Constitución.

Diputados

En la Cámara de Diputados, Entre los cerca de 400 pendientes que tiene la Cámara baja, ya alista la agenda a impulsar durante estos escasos cuatro días que falta para el final del este periodo ordinario de sesiones que concluye el 30 de abril.

Según lo anunciado por Ignacio Mier Velasco, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, entre los temas de la agenda parlamentaria están como prioridad la llamada “Ley Olimpia”, que busca sancionar la violencia digital contra las mujeres.

Aunado a los pendientes en la Sección Instructora, de los que destaca las demandas de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del diputado del PT, Mauricio Toledo, del senador Cruz Pérez Cuéllar (Morena) y de Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos.

“Queremos concluir este periodo con la misma intensidad con la que inició, aprobando reformas y leyes pendientes, avanzar y prepararnos para incluso desahogar si es necesario en un periodo extraordinario en el mes de julio lo que falte de analizar”, puntualizó

Recordó que también se aprobaron un paquete importante de reformas, leyes y decretos en materia de igualdad y protección a los derechos de las mujeres. Así como la reforma al Poder Judicial de la Federación y la Ley de la Industria Eléctrica, enmiendas que, cabe mencionar, han sido fuertemente impulsadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

