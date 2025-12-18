Morena impugnarán “Ley Esposa”

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, anunció que su partido impulsará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma aprobada en San Luis Potosí, conocida como “Ley Esposa”, al considerar que vulnera principios constitucionales y que la paridad de género ya está garantizada en la Carta Magna y en la legislación electoral vigente.

Alcalde explicó, en un encuentro con medios de comunicación, que el objetivo no es impugnar únicamente una norma local, que promueve la elección de cónyuges de los actuales gobernantes bajo el argumento de alternancia de género, sino obtener un criterio de la Corte que determine si este tipo de reformas —que ya se discuten en otros congresos estatales— son o no constitucionales, y así evitar su reproducción en distintas entidades del país

“La Constitución ya establece los mecanismos que garantizan la paridad y la participación política de las mujeres. Consideramos que estas reformas no son constitucionales”, sostuvo.

Advirtió que este tipo de disposiciones pueden generar afectaciones al derecho a votar y ser votado, al excluir perfiles competitivos únicamente por su género. “¿Qué pasa si en una entidad las mujeres están mejor posicionadas y la ley obliga a que ahora sea un hombre?”, cuestionó.

En ese sentido, alertó que no se debe legislar para una coyuntura específica, ya que estas reformas quedarían incorporadas en las constituciones locales con efectos a largo plazo, incluso para procesos futuros como el de 2027.

También, insistió en que iniciativas similares ya han sido presentadas o discutidas en Nuevo León, Jalisco, Michoacán y otros congresos locales, incluso por legisladores de Morena, lo que hace indispensable una resolución de fondo.

Relación con aliados

Alcalde Luján, aseguró que la relación con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) se mantiene sólida, pese a posibles diferencias en torno a la llamada “Ley Esposa”, y afirmó que la coalición oficialista tiene la intención de competir unida en las elecciones de 2027.