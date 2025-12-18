¿Notarios sexenales en Zacatecas?

El último día de trabajo para los diputados a la LXV Legislatura del Congreso de Zacatecas —el pasado martes 16— tuvo cuatro sesiones: dos de carácter ordinario, una solemne, para ungir a una nueva magistrada del Tribunal de Justicia Laboral, y la última, para instalar la Comisión Permanente.

Contrarreloj, pues el periodo ordinario —correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional— tuvo que haberse clausurado el 15 de diciembre, los diputados zacatecanos dictaminaron sobre la Ley de Egresos estatal para el ejercicio fiscal 2026 y las leyes de ingresos de los 58 municipios; así como sendas reformas a la Ley del Servicio Civil, la Ley de Justicia Administrativa y la Ley del Notariado.

Esta última recibió 15 votos de la mayoría oficialista (Morena-PVEM) y 10 votos en contra. En la discusión en lo general, ningún orador se manifestó a favor del dictamen. En contra, Alfredo Femat Bañuelos, del PT; Carlos Peña Badillo, del PRI, y la panista María Teresa López García.

En la discusión particular, la morenista María Dolores Trejo Calzada reservó el artículo 50, para proponer un nuevo método de designación que contempla dos exámenes: uno para adquirir la categoría de aspirante a notario y el otro, distinto, para obtener la patente. La legisladora morenista también propuso —en esa misma reserva— otorgar al titular del Poder Ejecutivo la potestad de designar directamente a dos notarias y dos notarios, “cuando a su juicio la necesidad del servicio lo requiera”.

Y otra modificación (ésta, al artículo 66 Ter) para que los beneficiarios de las designaciones directas solo acrediten un ejercicio profesional de cinco años contados a partir de la expedición de la cédula profesional.

El dictamen fue aprobado con las reservas propuestas, que complementan al artículo 66Bis, que permite otorgar una patente notarial en Zacatecas y conceder 20 meses de preparación posteriores al designado.

Jaime Arturo Casas Madero, presidente del consejo consultivo del Colegio de Notarios de Zacatecas, fue el primero en levantar la voz al considerar esa reforma “jurídicamente inadmisible”. Ricardo Vargas, presidente consejero del Colegio Nacional del Notariado Mexicano se ha quejado por las “excepciones politizadas” sancionadas en el Congreso de aquella entidad.

Y es que ese gremio consideró un “retroceso histórico que vulnera la seguridad jurídica de la sociedad” la determinación de anular el examen de oposición entre los métodos para obtener la patente notarial en Zacatecas. “Sustituir este proceso por la ‘designación directa’ (y) discrecional del Ejecutivo estatal degrada la fe pública, convirtiéndola en una herramienta política que compromete la autonomía del notario frente al poder”, denunció el Colegio Nacional del Notariado.

A su juicio, permitir que personas sin la evaluación técnica validen actos jurídicos pone en riesgo la estabilidad patrimonial y la validez de escrituras y testamentos de las familias zacatecanas. Y el gobernador morenista David Monreal Ávila debería ejercer su facultad de veto.

Efectos secundarios

SILENCIOSO. Sin grandes aspavientos, quedó concretada la eliminación de la Coordinación General de Puertos. De hecho, su última titular fue Rosa Icela Rodríguez, quien justo hace cinco años tuvo allí su estreno dentro del gabinete lopezobradorista. Esa instancia salió del organigrama de la SCT y desde entonces, la marina mercante también obedece al mando castrense. El nuevo reglamento de la Secretaría de Marina crea la subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios y su primer titular será el almirante Gerardo de Jesús Toledo Guzmán.